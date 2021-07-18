Uzaktan eğitimde en başarılı 3.üniversite oldu

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın yaptığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021 yayınlandı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın yaptığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021 yayınlandı. Rapora göre Yaşar Üniversitesi, "Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Alt Yapısı Sıralaması"nda 3'üncü, "Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması"nda da tüm üniversiteler arasında 9'uncu sırada aldı.

Yaşar Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nın (TÜMA) 2021 yılı sonuçlarına göre "yüksek memnuniyet" ifade eden A grubunda değerlendirildi. Yaşar Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Alt Yapısı Sıralaması'nda 198 üniversite arasında 3. sırada yer aldı. "Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması"nda da tüm üniversiteler arasında 9. sırada yer bulan Yaşar Üniversitesi, değerlendirme yapılan 6 alanda da üst sıralarda yer aldı.

Türkiye'de üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirme ve daha öğrenci merkezli olma doğrultusunda üniversitelere yol gösterici olmayı amaçlayan araştırma, 125 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 198 üniversitede öğrenim gören 42 bin 353 öğrencinin katılımıyla yürütüldü. Araştırmada; öğrencilerin üniversitelerinden memnuniyetleri, Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı, Uzaktan Eğitim Alt Yapısı, Akademik Destek ve İlgi, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet, Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği ile Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği olmak üzere 6 farklı alanda değerlendirildi. Bu araştırma sonunda Yaşar Üniversitesi, 198 üniversite arasında öğrencilerinin memnuniyet düzeyinin en yüksek olduğu 9. üniversite olurken Uzaktan Eğitim Alt Yapısı Sıralaması'nda ise 3. sırada yer aldı.

"DİJİTAL ÖĞRENME EKOSİSTEMİMİZİ GELİŞTİRDİK"

Yaşar Üniversitesi olarak dijital dönüşüme çok önceden başlamanın ve yıllar önce Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi'ni hayata geçirmenin avantajlarını bu dönemde gördüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Uzaktan eğitim ile ilgili süreci en iyi yöneten üniversiteler arasında 3. sırada yer alıyoruz. Eğitimde dijital dönüşümü bir seçim ya da tercih olarak görmeyerek 2015 yılından bu yana bu yönde adımlar atarak bir değişim başlattık. Süreçlerimizi dijitalleştirerek iş yükümüzü azaltıp, kaliteye odaklandık. Üniversite olarak, gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojilerinden, öğrencilerimize hitap eden en uygun çözümleri seçerek kampüs sınırlarını aşıp onlara ulaşmanın yolunu seçtik. Öğrenciler, öğreticiler ve deneyim sahibi bileşenleri etkileşimli ve işbirlikçi bir şekilde bir araya getirebilecek araçları kampüs içinde ve dışında erişilebilir kılmak adına dijital dönüşümümüzün önemli bir ayağı olan 'Dijital Öğrenme Ekosistemimizi geliştirdik. Eğitimde dijital dönüşüm stratejimiz, teknolojiyle değişimin yanında geliştirme ilkeleri üzerine kurulu. Gerçekleştirdiğimiz bu dijital dönüşüm Yaşar Üniversitesi olarak böylesi bir dönemde öğrencilerimize rahatlıkla ulaşabilmemizi, onlara hızlı ve daha kolay çözümler sunup cevaplar verebilmemizi sağladı" dedi.

Kaynak: Habermetre