"Uzaktan Eğitimde e-Değerlendirme Uygulamaları" semineri
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"Uzaktan Eğitimde e-Değerlendirme Uygulamaları" semineri

İnternet üzerinden düzenlenen "Uzaktan Eğitimde e-Değerlendirme Uygulamaları" seminerinde, uzaktan eğitim sürecini öğrencilerin nasıl değerlendireceği konuşuldu.

07.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:17

İnternet üzerinden düzenlenen "Uzaktan Eğitimde e-Değerlendirme Uygulamaları" seminerinde, uzaktan eğitim sürecini öğrencilerin nasıl değerlendireceği konuşuldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden (KAEÜ) yapılan yazılı açıklamada, KAEÜ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Salih Şimşek'in İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı etkinlikte Ölçme Değerlendirme Merkezi online dersleri hakkında internet üzerinden seminer verdiği belirtildi.

Seminerde idareci, öğretmen ve öğrencilerin yapmaları gerekenlerin yanı sıra yaşanan sorunları da aktaran Şİmşek, salgın sonrası gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecini de değerlendirdi.

Şimşek, salgın ile birlikte yaşanan gelişmeler, çevirim içi öğrenme ortamlarının eğitimin ayrılmaz bir parçası olacağına değinerek, yakın gelecekte hibrit öğrenme ve ters çevrilmiş öğrenme modellerinin yaygınlaşacağını da vurguladı.

Etkin bir e-değerlendirme uygulaması için mutlaka öğrenme analizleri ve öğrenme yönetim sistemlerinin kullanılması gerektiğini aktaran Şimşek, etkinliğe katılan öğretmenlere e-değerlendirme uygulamalarının nasıl yapılacağını örneklerle anlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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