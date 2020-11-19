Uzaktan eğitimde bir ilk... Uygulamalı dersler videoya çekilip öğrencilerle paylaşılıyor
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Uzaktan eğitimde bir ilk... Uygulamalı dersler videoya çekilip öğrencilerle paylaşılıyor

19.11.2020 13:13 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:18

Uzaktan eğitimde bir ilk... Uygulamalı dersler videoya çekilip öğrencilerle paylaşılıyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi uzaktan eğitimde Türkiye'deki Turizm Fakülteleri arasında örnek bir çalışmaya imza attı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi uzaktan...

Uzaktan eğitimde bir ilk... Uygulamalı dersler videoya çekilip öğrencilerle paylaşılıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi uzaktan eğitimde Türkiye'deki Turizm Fakülteleri arasında örnek bir çalışmaya imza attı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi uzaktan eğitimde Türkiye'deki Turizm Fakülteleri arasında örnek bir çalışmaya imza attı. Covid-19'dan dolayı yüz yüze yapılamayan uygulamalı derslerin videoları eğitmen şeflerin öncülüğünde hazırlanıyor ve öğrencilerle paylaşarak eğitimlerine destek veriyor.

Konu hakkında açıklama yapan Dr. Öğrt. Üyesi Emre Hastaoğlu,"Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak pandemiden dolayı yüz yüze yapamadığımız uygulama derslerimizi, eğitmen şeflerimiz ve profesyonel çekim ekibimizle ders videolarını hazırlıyor ve hazırladığımız bu videoları öğrencilerimizle paylaşarak gerçekleştiriyoruz" dedi.

"6 adet uygulama dersinin 70'den fazla çekimi yapılmıştır"

Hastaoğlu, eğitmen şef hocaların 6 adet uygulama dersinin 70'den fazla çekimi yapıldığını söyleyerek, "Rektörlüğümüzün Bilimsel Araştırma Proje Birimi (CÜBAP)'ın ve Turizm Fakültesi Dekanlığımızın destekleri ile temin ettiğimiz ve Türkiye'nin hiçbir turizm fakültesinde bulunmayan tam donanımlı mutlaklarımızda eğitmen şef hocalarımızla 6 adet uygulama dersinin 70'den fazla çekimi yapılmıştır. Mutfak uygulamaları, yiyecek ve içecek stilistliği, ileri mutfak teknikleri, dünya mutfağı, unlu mamuller, soğuk mutfak ve servis teknikleri derslerinin videolarının hazırlıkları, çekimi, montajlanması tamamlanarak öğrencilerle paylaşılmaya başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Uzaktan da olsa uygulamalı mutfak eğitimlerini sürdürüyoruz"

"Hazırladığımız bu videoları, fakültemiz Youtube kanalında yayınlayarak, öğrencilerimizin uzaktan da olsa uygulamalı mutfak eğitimlerini sürdürüyoruz" diyen Dr. Öğrt. Üyesi Emre Hastaoğlu, "Diğer üniversitelerde mutfak eğitimi alan öğrencilere erişim imkanı sağlıyoruz. Mutfaklarımızda en yeni ekipmanların yanı sıra, kamera ve ses sistemi ile elde edilen görüntüler canlı olarak farklı bir ortamda aktarılabilmektedir" şeklinde konuştu.

Uzaktan eğitimde bir ilk... Uygulamalı dersler videoya çekilip öğrencilerle paylaşılıyor
Uzaktan eğitimde bir ilk... Uygulamalı dersler videoya çekilip öğrencilerle paylaşılıyor
Uzaktan eğitimde bir ilk... Uygulamalı dersler videoya çekilip öğrencilerle paylaşılıyor
Uzaktan eğitimde bir ilk... Uygulamalı dersler videoya çekilip öğrencilerle paylaşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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