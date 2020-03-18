"Uzaktan eğitimde başarı için ailelere de büyük görev düşüyor"
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"Uzaktan eğitimde başarı için ailelere de büyük görev düşüyor"

Okullara zorunlu olarak ara verildiği bu dönemde, uygulanan uzaktan eğitim programlarının tam olarak etkili olması için ebeveynlerin de sorumlulukları olduğunu hatırlatan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Tuba Kıncak, "Uzaktan Öğrenme ortamının ev olması sebebiyle takip, kontrol...

18.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:16
Okullara zorunlu olarak ara verildiği bu dönemde, uygulanan uzaktan eğitim programlarının tam olarak etkili olması için ebeveynlerin de sorumlulukları olduğunu hatırlatan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Tuba Kıncak, "Uzaktan Öğrenme ortamının ev olması sebebiyle takip, kontrol ve geri bildirim yönetimi ailelerin denetiminde olmalıdır" dedi.

Uzmanlar, koronavirüs salgının, yetişkinleri endişelendirdiği kadar çocukları da kaygılandırdığını söylüyor. Uzmanlar ayrıca okul ortamından ve akranlarından da uzak kalan her yaştan çocuğun hem kaygısını yönetmek hem de uzaktan eğitime yönlendirerek, öğrenime devamını sağlamak ebeveynler açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapıyor. Mektebim Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Tuba Kıncak, son dönemlerde çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği ve uzaktan eğitim programlarında maksimum verim almak için ailelere önerilerde bulundu.

"GENCİN KENDİNİ İFADE EDEBİLECEĞİ BİR ATMOSFER OLUŞTURULMALI"

Tuba Kıncak, öğrencilerin günlük rutinlerini değiştirmeden, panik ve kaos oluşturmadan süreci yönetebilmek ve eğitim hayatlarının aksamaması için sağlıklı iletişim ve takiple destek olunması gereğini ailelere hatırlattı.  Konuyla ilgili olarak ailelerin ele alması gereken ilk kuralın çocuğun hissettiklerini ve düşündüklerini rahatça ifade edebileceği bir atmosfer oluşturmaları gereğini söyledi.

Tuba Kıncak şunları söyledi: "Bireyde anksiyetenin oluşum nedenlerine bakıldığında en önemli sebeplerden biri, ebeveynlerin ya da etraftaki yetişkinlerin korku dolu ruh halleri ve arkadaşlarıyla yaptığı endişeli konuşmalara maruz kalmalarıdır. Gençlere yaklaşım hassasiyet gerektirmekte ve sağlıklı iletişimin önemi bu grupta da ortaya çıkmaktadır. Gündemi takip edebilen ve kendilerine özgü iletişim ve bilgi ağları bulunan gençler, ailelerine oranla arkadaşlarına güvenmeye daha meyillidirler. Aynı zamanda daha gerçekçi bir bakış açıları bulunmaktadır. Örneğin 15 yaşında bir gence "Endişelenme, bir sorun olmayacak" gibi bir ifade kullandığınızda "İyi olup olmayacağını bilemezsin!" gibi bir geri dönüş alabilirsiniz. Bu nedenle gencin kendini ifade edebileceği bir atmosfer oluşturulmalı, birey olduğu karşılıklı iletişimde hissettirilmeli ve süreçte alabileceği sorumluluklar paylaşılmalıdır."

"UZAKTAN EĞİTİMİN ETKİLİ OLMASI İÇİN EBEVEYNLERE SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Okullara zorunlu olarak ara verildiği bu dönemde, uygulanan uzaktan eğitim programlarının tam olarak etkili olması için ebeveynlerin de sorumlulukları olduğunu hatırlatan Kıncak, öğrencilerin ev ortamında erteleme davranışları ve dikkat dağınıklığı olabileceğini belirterek, bu durumun oluşmasının en yaygın nedenlerinin  kontrolsüz medya ve sosyal medya kullanımı ve uyku ve  beslenme düzensizliği olduğunu söyledi. Tuba Kıncak, uzaktan eğitim programlarında maksimum verim almak için ailelere şu önerilerde bulundu:

 ZAMAN DÜZENLEME ÇİZELGESİ OLUŞTURMASI İÇİN ÖĞRENCİYİ YÖNLENDİRİN

"Yüksek sınav puanları alan öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmada, bu öğrencilerin ders çalışma programlarını hazırlarken, ortalama sınav sonuçları alan öğrencilerden farklı olarak yaptıkları tek çalışmanın programlarına öncelikle onları motive eden etkinlikleri yerleştirmeleri olduğu gözlemlenmiştir. Bu gruptaki öğrenciler çoğunlukla programlarında ilk olarak Matematik, Fen ve Türkçe gibi dersleri değil, onları motive eden her güne bir etkinlikleri yerleştirmektedir. Ayrıca bu yönelim, zaman yönetimi becerilerini geliştirdiği gibi öğrencinin dinlenme vakitlerini planlayabilmesi de oto kontrol mekanizmasını güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Hayatın her alanında önemli olan bu beceri, uzaktan öğrenim sürecinde öğrenci için bir fırsat olarak düşünülebilir"

UZAKTAN ÖĞRENİM UYGULAMALARININ SAĞLIKLI İLERLEMESİ İÇİN AİLELERİN SORUMLULUĞU UNUTULMAMALI

"Uzaktan Öğrenim Sürecinde öğrenciye verilen dijital platformlardaki sürecin sağlıklı ilerleme sorumluluğu ebeveynlerdedir. Uzaktan Öğrenme ortamının ev olması sebebiyle takip, kontrol ve geri bildirim yönetimi ailelerin denetiminde olmalıdır.

Güvenli internet kullanımı ve uygunsuz içerikleri engellemek için;

İnternette Family Zone filitreler kullanabilirsiniz.

Telefon, tablet ve bilgisayara ebeveyn denetimi ve filtreler kurabilirsiniz. (Her kullanıcı için ayrı bir oturum açılabilir.)

Google'da güvenli arama seçeneğini açabilirsiniz.. (Sistem otomatik olarak engeller.)

Youtube kullanırken güvenlik modunu açabilirsiniz.

Çocuklar için olan internet tarayıcılarını kullanabilirsiniz. (Zootler, Kidoz gibi)

Youtube'da listeler oluşturabilirsiniz.(Kids video, Kids youtube play list gibi)

İnternette dolaşım için salon, mutfak gibi ortak kullanım alanları belirleyebilirsiniz, bunun dışında ki alanlarda kullanım olmasına dikkat etmelisiniz.

Bu yöntemlerin hiçbiri yüzde 100 koruyucu değildir, ebeveyn gözetimin şart olduğunu unutmamalısınız.

Eğitim videosunda önemli olan kısımları not alabilmesi ve takip edebilmesi için kitapları,  kalemi ve defteri hazır mı?

Videoları nasıl izleyeceğini biliyor mu? Örneğin uzun süre kesintisiz izlemek yerine 5 dakika izledikten sonra konuyla ilgili öğrendiklerine dönük notlar alabilir.

İzleyeceği videonun konusu nedir? İzlediğini nasıl bir mekanizmayla kontrol edeceğim. Eğitim videolarının sonrasında verilen ödevleri yapıyor mu? Önerimiz sağlıklı iletişim ve öğrencinin öğretmeniyle bu süreci birlikte yürütmek için desteklerini talep etmektir.

Videoları izlediği çalışma alanları belli olmalıdır. Bu süreçte telefon kullanımı sınırlandırılmalı okulda uygulanan düzenin evdeki eğitimde de devam edilmesi sağlanmalıdır.

Sınav grubu öğrencilerinin günlük soru çözme sayıları ilgili ders bazında takip edilmeli, düzenli deneme çözebilmeleri için öğretmenlerinden destek alınmalı ve evde deneme saatleri uygulaması gerçekleştirilmelidir. Ev üyelerinin bu planlamaya destek olması (sessizlik gibi) ve birlikte gerçekleştirilecek aktivitelerde bu planlamaların göz önüne alınarak ciddiyetle yaklaşması önemlidir.

Uzaktan Öğrenme derslerinin takibi, ödevlerin yapılması ve ek çalışmalarla birlikte günlük 7-8 saat çalışmaları yeterli olacaktır.

Öğrencinin motivasyonu takip edilmeli ev ortamında birlikte ilgi çekici etkinlikler planlanmalıdır. Sürece aile bağlarını güçlendirmek, karşılıklı empati becerilerini geliştirmek kapsamında yaklaşılmalıdır."


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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