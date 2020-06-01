Uzaktan eğitimde Bartın Üniversitesi farkı
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Uzaktan eğitimde Bartın Üniversitesi farkı

Bartın Üniversitesi'nde 23 Mart-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla verilen dersler, sisteme yaklaşık 1 milyon defa giriş yapan 14 bin 618 öğrencinin özverisiyle büyük bir başarı gösterilerek tamamlandı.

Uzaktan eğitimde Bartın Üniversitesi farkı
01.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:14

Bartın Üniversitesi'nde 23 Mart-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla verilen dersler, sisteme yaklaşık 1 milyon defa giriş yapan 14 bin 618 öğrencinin özverisiyle büyük bir başarı gösterilerek tamamlandı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitim-öğretimin sekteye uğramaması için tüm hazırlıklarını tamamlayan Bartın Üniversitesi'nde 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlayan uzaktan eğitim dersleri başarıyla tamamlandı. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un açılış dersiyle başlayan Pandemi Dönemi uzaktan eğitim sürecinde (23 Mart-29 Mayıs 2020) 17 bin 737 sanal sınıfta dersler canlı olarak işlendi. Bu dönem aralığında 471 öğretim elemanı tarafından ayrıca 29 bin 163 video (asenkron ders), 18 bin 410 doküman paylaşıldı ve 65 bin 310 aktivite ile 14 bin 618 öğrenciye ulaşıldı. Böylece geride bırakılan dönemde günde ortalama 480 sanal sınıfta canlı ders ve 571 asenkron ders işlendi. Yine günde ortalama bin 280 aktivitenin yapıldığı dönemde 361 doküman da öğrencilerle paylaşıldı.

Öğrenciler sisteme yaklaşık 1 milyon giriş yaptı

Ayrıca Pandemi Döneminde (23 Mart-29 Mayıs 2020) öğretim elemanları tarafından 30 bin 120 defa sisteme giriş yapılırken; öğrenciler ise bu süre içerisinde yaklaşık 1 milyon defa sistem üzerinden ders işlemlerini gerçekleştirdi. Bu süre içerisinde öğretim elemanları günde 590 defa, öğrenciler ise 19 bin 607 defa sistem üzerinden işlem gerçekleştirdi.

Akıllı sistemler aracılığıyla eşit ölçme-değerlendirme kriterleri kullanıldı

Uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla sanal sınıflarda canlı derslerin işlendiği Bartın Üniversitesi'nde, ortak zorunlu dersler olan Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri için yıl sonu sınavları da çevrimiçi olarak gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı. Konularına ve zorluk derecelerine göre her ders için 150 sorudan oluşan toplam 450 sorunun olduğu değerlendirme havuzundan dağıtılan sorular, çevrimiçi olarak öğrencilere yöneltildi. Akıllı sistem aracılığıyla her öğrenci için dağıtılan 20 soruda eşit ölçme-değerlendirme kriterleri ön planda tutuldu.

11 bin 647 öğrenci sınavı başarıyla tamamladı

Ortak zorunlu dersler için yapılan yıl sonu çevrimiçi sınavlara 11 bin 647 öğrenci katılım göstererek sınavlarını sorunsuz bir şekilde tamamladı. Böylece Türk Dili dersi için yüzde ~ 94, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi için yüzde ~ 96 ve Yabancı Dil dersi için ise yüzde ~ 98 ise oranında bir katılım sağlandı.

Rektör Uzun, teşekkür etti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Evde Kal Uzaktan Eğitim Al" anlayışıyla devam edilen bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için büyük çaba sarf ettiklerini kaydederek, "Bu süreçte fedakarca çalışan idari ve akademik insan kaynağımız ile gösterdikleri ilgi ve özverilerinden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Eş zamanlı dersler ve tüm aktivitelerimizle süreci başarıyla tamamlıyoruz"

Zorlu bir süreci yeni yetkinlikler kazanarak geride bıraktıklarının da altını çizen Rektör Uzun, "Akademik ile idari insan kaynağı ve öğrencileriyle Bartın Üniversitesi ailesi içinde bulunduğumuz süreçte de büyük bir özveri göstererek, üniversitemizin farkını ortaya koydu. 17 bin 737 sanal sınıfta derslerin canlı olarak işlendiği ve binlerce aktivitenin yapılarak yine binlerce dokümanın paylaşıldığı süreci en verimli şekilde tamamlamanın yanında, farklı ölçme-değerlendirme türlerinde gerçekleştirilen çevrimiçi sınav süreçlerini de başarıyla geçtik. Yıl sonu sınavlarının ilk aşaması olan ortak zorunlu dersler için 11 bin 647 öğrenci katılım göstererek, sınavlarını sorunsuz bir şekilde tamamladı. Diğer dersler için de katılımcı bir anlayış gözetilerek ve başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm bileşenlerimizin görüşleri doğrultusunda adımlar atıldı. İnanıyorum ki diğer yıl sonu sınavları da başarıyla tamamlanacaktır. Bu düşüncelerle tüm süreçlerimizde olduğu gibi salgın günlerinde de bizleri yakından takip ederek, hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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