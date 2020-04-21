Uzaktan eğitimde Atatürk Üniversitesi farkı
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Uzaktan eğitimde Atatürk Üniversitesi farkı

Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde geçilen uzaktan eğitimde, öğrencilerin de aktif katılım sağlayabileceği 'canlı sanal dersler' Atatürk Üniversitesinde yoğun bir şekilde devam ediyor.

21.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:31
Uzaktan eğitimde Atatürk Üniversitesi farkı

Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde geçilen uzaktan eğitimde, öğrencilerin de aktif katılım sağlayabileceği 'canlı sanal dersler' Atatürk Üniversitesinde yoğun bir şekilde devam ediyor.

Pandemi dönemi nedeniyle ara verilen ve ardından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi yönünde karar alınan örgün öğretim programları kapsamındaki derslere, senkron (eşzamanlı) olarak devam edilebilmesi için Atatürk Üniversitesi gerekli çalışmaları yaptı ve uygulamaya başladı.

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM), portal üzerinde lisans ve ön lisans derslerinin canlı olarak yürütülmesine yönelik bir sistem geliştirdi. Bu sistem doğrultusunda Atatürk Üniversitesi, 16 Nisan 2020 tarihinden günümüze kadar; 648'i birleştirilmiş 1941 ders, 365 kayıt olan akademisyen sayısı ve sisteme girip ders dinleyen toplam 10615 öğrenci sayısı ile uzaktan senkron ders konusunda bu rakamlara ulaşan ilk üniversite olma başarısı gösterdi.

"Dersleri Eş Zamanlı Olarak Veriyoruz"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, uzaktan eğitimde alt yapıda yaşanabilecek sıkıntılar hesaba katılarak Milli Eğitim Bakanlığı da dahil olmak üzere üniversitelerin genelinin, web sistemine yüklenen dersler ile eğitime devam edeceklerini duyurduklarını ancak Atatürk Üniversitesinin, öğrenciler tarafından gelen yoğun talep üzerine canlı derslere başlama kararı aldığını belirtti.

"Bir Haftada 5560 Ders Yapma Gücüne Sahibiz"

Şuan itibariyle sistem üzerinde hafta içi 08: 00 - 17: 00 saatleri arasında bir saatte 47 ayrı ders, 17: 00 - 22: 00 saatleri arası ve hafta sonu ise bir saatte 65 ayrı ders yapma imkanı sunarak bir haftada toplam 5560 ders yapma gücüne sahip olduklarını aktaran Prof. Dr. Çomaklı, fakülte ve yüksekokullarda verilen yaklaşık 16000 dersin ATAUZEM Portalı üzerinden canlı olarak öğrencilere aktarıldığını söyledi.

"Evde Kal, Uzaktan Eğitim Al" vizyonuyla çalışmalara devam ettiklerini aktaran Rektör Çomaklı: "Tüm dünyayı etkisine alan ve ülke olarak da hep beraber mücadele ettiğimiz pandemi sürecinde eğitimimize aralıksız olarak devam ediyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Dijital Dönüşüm üzerinde çok durmuş ve istişareler sonucu ortaya çıkan çıktıları uygulamaya koymuştuk. Bu vizyon doğrultusunda bugün; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yüzlerce dersi aynı anda binlerce öğrencilerimize ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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