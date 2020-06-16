Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona eriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona eriyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 18 milyon öğrenci için uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona erecek.

Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona eriyor
16.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:53

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 18 milyon öğrenci için uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona erecek.

Koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında, 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başlanan uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okulları açılacak. Ayrıca, EBA TV'de 29 Haziran'da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatılacak.

EBA TV'de TYT ve AYT deneme sınavları, 17-18 Haziran ve 20-21 Haziran'da düzenlenecek.

LGS 20 Haziran'da

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ise 20 Haziran'da uygulanacak. Sınavda, koronavirüse karşı tedbirler alınacak. Sınav sonuçları, 16 Temmuz 2020 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak.

ÖSYM, 27-28 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (2020-YKS) gerçekleştirecek.

Öğretmenlerin yaz dönemi seminerleri 22 Haziran'da başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmaları, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenecek.

Öte yandan, okulların açılacağı tarihe kadar 500 bin öğretmen ve okul yöneticisi için Türk eğitim tarihinin en büyük uzaktan eğitim mesleki gelişim programı yürütülecek.

Telafi ve uyum eğitimleri 31 Ağustos'ta başlatılacak

Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Bu süreçte, öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşılacak.

Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Haber
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu Haber
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
İtalyanların 'Yeni Ronaldo' olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor
İtalyanların "Yeni Ronaldo" olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evi çöplüğe dönen kadın hüngür hüngür ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lara Mustafa Ceceli Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Kaza Bingöl Galatasaray
Şu an buradasınız: Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona eriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 10:56:46. #1.14#
title