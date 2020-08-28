"Uzaktan Eğitim Platformu" 15 üniversitenin hizmetine sunulacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Uzaktan Eğitim Platformu" 15 üniversitenin hizmetine sunulacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Sakarya Üniversitesinin geliştirdiği, tamamen yerli olan Uzaktan Eğitim Platformunun, YÖK koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM iş birliğiyle 15 üniversitenin hizmetine sunulacağını bildirdi.

28.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:21

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Sakarya Üniversitesinin geliştirdiği, tamamen yerli olan Uzaktan Eğitim Platformunun, YÖK koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM iş birliğiyle 15 üniversitenin hizmetine sunulacağını bildirdi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK tarafından kurgulanan ve yürütülen "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamındaki 15 üniversite ile Sakarya Üniversitesi arasında, YÖK'ün koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM ile iş birliğinde gerçekleştirilecek olan "Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü" imzalandı. İmza töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'ın da katıldığı törende, protokolü YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er imzaladı. Törende, 15 üniversitenin rektörleri ile Uzaktan Eğitim Platformunu sağlayacak Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da hazır bulundu.

Saraç, törendeki konuşmasında, Yeni YÖK vizyonuyla 2018'de, küresel salgın gündeme girmeden yaklaşık 2 yıl önce, uzaktan öğretimle ilgili çok önemli bir proje başlattıklarını belirtti.

"Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm" adı verilen bu projenin ilk aşamasında, ağırlıklı olarak Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yeni kurulmuş 16 üniversitedeki öğretim elemanları ve öğrencilerin dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik program düzenlendiğini ifade eden Saraç, "Bu kapsamda şu ana kadar Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle 10 bin 725 öğretim elemanına çevrimiçi olarak 'Dijital Çağda Öğrenme ve Öğretme' ve 61 bin 346 öğrencimize de bir dönemlik kredili olarak 'Dijital Okuryazarlık' dersleri verildi. Dolayısıyla, proje kapsamındaki bu üniversitelerimiz aslında içinde bulunduğumuz küresel salgın sürecine daha hazırlıklı girdiler. " diye konuştu.

Saraç, projenin ikinci aşamasında ise 16 Mart 2020'de bu 16 üniversiteye ilave olarak yeni kurulmuş 5 teknik üniversite ve Anadolu'da bulunan 3 üniversitenin öğretim elemanlarına YÖK, CISCO ve ODTÜ iş birliği ile "Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi" konularında eğitimler verilmeye başlandığını aktardı.

Proje kapsamında üniversite öğrencilerine bir dönemlik kredili olarak "Siber Güvenlik" dersi verilmesinin planlandığını kaydeden Saraç, "Bugün imzaları atılacak olan protokolle de Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projemizin 3. aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Bu aşamada, Sakarya Üniversitesinin geliştirdiği tamamen yerli olan Uzaktan Eğitim Platformu, YÖK koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM iş birliği ile 15 üniversitemizin hizmetine sunul?acak. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde proje kapsamındaki 15 üniversitemiz uzaktan öğretimle yapacakları derslerini bu yerli platform aracılığıyla gerçekleştirecekler. Projeye destek veren TÜBİTAK'a, Sakarya Üniversitesine ve proje kapsamındaki 15 üniversitemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Dijital Dönüşüm Projesi"nin YÖK'ün "sosyal adalet ve fırsat eşitliği" penceresinden yükseköğretime bakışının yansıması olduğunu belirten Saraç, 15 üniversitenin de bu bakış açısıyla seçildiğini ifade etti.

Bu hususun üniversitelerin bulundukları bölgeye değer katma konusunda daha yetkin olmalarına vesile olacağına işaret eden Başkan Saraç, "Bunun dışında, üniversitelerimiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aldığımız kararlarla, mevzuat açısından karma-hibrit sisteme geçti. Yani üniversitelerimiz mevzuat olarak yerelden alınacak kararlarla kendilerine uygun olan şekilde eğitim vereceklerdir. Bütün üniversitelerimizde liyakat ve ehliyet temelli çalışmalar ve yönetim anlayışını ortaya koymaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YÖK Başkanı Saraç'ın ardından sırayla söz alan üniversite rektörleri protokol kapsamında üniversitelerine sağlanacak olan uzaktan eğitim desteğine yönelik memnuniyetlerini ifade ederek, YÖK ve ilgili kurumlara teşekkürlerini iletti.

Proje kapsamındaki 15 üniversitenin uzaktan eğitimine destek

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi ve üniversite rektörlükleri arasında imzalanan protokol, Sakarya Üniversitesinde yürütülmekte olan TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında yerli olarak geliştirilen "Uzaktan Eğitim Platformu"nun, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamındaki 15 üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki uzaktan öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını içeriyor.

YÖK'ün üniversiteler arasındaki koordinasyonu yürüteceği protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak Uzaktan Eğitim Platformu, Sakarya Üniversitesi tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak.

Platformda, haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan "Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü", sanal sınıfların video dağıtımı için açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan "Sanal Sınıf Modülü", oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrencilere duyuruların yapılabileceği "Duyuru Modülü", sistem üzerinden çevrimiçi sınavların organize edilebileceği "Çevrimiçi Sınav Modülü" ve öğrenci devamı, akademisyen/sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabileceği "Raporlama Modülü" yer alacak.

Platformdan, Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri yararlanacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı Yaşam
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Güncel
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Güncel
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu Dünya
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik Güncel
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz Ekonomi
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu
Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu
Sağlıkçının davetiye dikkati koronavirüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi
Sağlıkçının davetiye dikkati koronavirüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,3 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,3 liradan işlem görüyor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Boğaz'a karşı koronavirüs partisi
Boğaz'a karşı koronavirüs partisi
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Hande Erçel Halit Ergenç Mustafa Sandal Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: "Uzaktan Eğitim Platformu" 15 üniversitenin hizmetine sunulacak - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 12:24:31. #1.15#
title