Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? MEB okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''okullar ne zaman açılıyor?'' sorusunun yanıtını, Bilim Kurulu toplantısının ardından verdi. MEB çalışma takvimine göre 31 Ağustos'ta açılması ve yüz yüze eğitime devam edilmesi planlanıyordu. Okullar 31 Ağustos'ta açılıyor mu?

2020- 2021 eğitim öğretim dönemi için bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu, konuyu değerlendirdi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerileri ile de okullarda yüz yüze eğitime bir süre daha ara verilmesi kararlaştırıldı. Okullar hangi tarihte açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce açıklanan 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin takvimi esas alarak, okulların eğitime başlayacağı tarihi 31 Ağustos olarak duyurmuştu. 12 Ağustos'ta toplanan Bilim Kurulu toplantısı ardından yüz yüze eğitim bir ay ertelendi. Buna göre okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim şeklinde açılacak. Yüz yüze eğitim ise 21 Eylül'de başlamış olacak.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs salgını riski devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu, okulların 31 Ağustos'ta yüz yüze eğitim şeklinde açılmasının uygun olmadığını ifade etti. Bu nedenle alınna karar doğrultusunda okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak ve bu tarihten sonra da uzaktan eğitimin sonlandırılması bekleniyor.

BAKAN SELÇUK, ALINAN ÖNLEMLERİ AÇIKLADI

Bakan Selçuk, "Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak" ifadelerini kullandı.

Servislerde, okul bahçesi girişinde maske ve benzeri standartların kılavuz çerçevesinde belirlendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Öğrenci ve öğretmenlerimiz ve velilerimiz için rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin teneffüste neler yapacağı konusunda hazırlanan kılavuzun yakın zamanda açıklanacağını belirterek, "Maske temin edilecek. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda birtakım kılavuzları daha önce de hazırlamıştık. Bu standartlar nasıl denetlenecek? 2000 denetmenimiz şu anda sahada ve okullardadırlar" diye konuştu.

"Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilelerimiz için hazırlanan bu kılavuzun takibi devam edecek. Okulun ilk haftasında özel bir uyum çalışmalarımız olacak. Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve personel alımları devam ediyor. Bu personelin sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz. Okullarla ilgili herkesin sağlık durumu HES kodları marifetiyle kontrol altında tutulacak.