Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Okullar açılacak mı? Online eğitim tarihi değişti mi? Koronavirüs salgını devam eden online eğitim ne kadar sürecek? Online eğitim devam edecek mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? gibi sorular Ağustos ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

Son zamanlarada en çok merak edilen konular arasında eğitim yer almaktadır. Online eğitim ne zaman başlayacak? Online eğitim nasıl olacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzaktan Eğitim 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. Uzaktan Eğitim EBA TV ile TRT ortak yayınında yayınlanacak.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı ?Ziya Selçuk, koronavirüs salgını döneminde yapılan uzaktan eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi ve akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunulması amacıyla Ankara'da düzenlenen 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' toplantısının açılışında konuştu. Uzaktan eğitim sürecinin geliştirilmesi ve daha yüksek çıtalara kavuşturulması için bir araya geldiklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Eğitim politikalarını geliştirmek ilerletmek çok kolay bir süreç değil. Mart ayından bu yana bütün dünyayla birlikte eğitimdeki bu zor eşiğimizin daha da yükseldiğini görüyoruz. Bu eşiği aşmak ve yükseltmek için de tüm dünyanın öngörülemez bir süreci nasıl yönettiğini de izliyoruz. Bu süreç içerisinde sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, bilim insanlarıyla sürekli bir alışverişimiz var ve neyi nasıl yaptığımızı daimi olarak paylaşma imkanımız var" görüşünü ifade etti. Türkiye'nin salgın sürecinde çözüm geliştirme hızının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Selçuk, bunda Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TRT gibi paydaşların ciddi katkısının olduğuna işaret etti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, '21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.' dedi.