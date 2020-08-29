Uzaktan eğitim nasıl olacak? 2020- 2021 eğitim öğretim yılı nasıl, ne zaman başlayacak?
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Uzaktan eğitim nasıl olacak? 2020- 2021 eğitim öğretim yılı nasıl, ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim bitecek mi?'' sorularının cevabını verdi. Peki, uzaktan eğitim nasıl yapılacak? 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlaması plananlanan okullar, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İşte, 2020-2021 eğitim öretim yılı takvimi.

Uzaktan eğitim nasıl olacak? 2020- 2021 eğitim öğretim yılı nasıl, ne zaman başlayacak?
29.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:40

Koronavirüs nedeniyle, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim alan öğrenciler, 31 Ağustos'ta eğitimlerine devam edecekler. 21 Eylül'de de yüz yüze eğitime başlayacaklar. Uzaktan eğitim sistemi nasıl olacak? MEB Ziya Selçuk, konu hakkında detayları açıkladı.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk, konu hakkındaki açıklamalarında, ''Bizim bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok net. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Mart'tan beri bazı aşamaları paylaşıyoruz sizlerle. Başlangıçta, biliyorsunuz televizyon kanalları açtık. Bu kanalların içeriğini okul kademelerine göre doldurduk Hep şunu söyledik, dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var. Artık niteliğinde de çok iddialı hale geldik.

3 bin 358 ders çekimi yaptık. Bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste koyduğunuzda kaç yıl olacağını siz düşünün lütfen. Hala da bu süreç derinleşerek, uzmanlığı artırarak sürüyor. Peki sadece televizyonla yetindik mi? Hayır. Canlı platformlar kurduk, yapay zeka temelli bir eğitim içeriği olması bakımından dünyada yine birkaç ülkede olan bir içerik. Öğrencinin seviyesini ölçen, durumuna göre bölüm tavsiyesinde bulunan, öğrencinin hızına göre; bu hızla gidersen bölümlerini değiştirdim, azalttım, çoğalttım diyebilen bir zeka. Ya da bir öğrencinin bilemediği sorunun hangi konu eksikliğinden kaynaklandığını otomatik olarak bilip, ekrana hazır olarak getiren bir sistem.Ve bir milyon öğrencim varsa, bir milyon ayrı deneme sınavı yapabilen bir sistem. Bu konu bizim açımızdan kritik. Öğretmenlerimiz için de çok önemli bir dönem. Ben uzun yıllardır eğitim içindeyiz. Hiçbir dönem bu yılki kadar hizmet içi eğitim gördüğünü görmedim. Öğretmenlerimiz sürekli olarak bir eğitimin içerisindeler; özellikle dijital becerilerin geliştirilmesi konusunda.'' dedi.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Ağustos'ta, yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağını bildirmişti. İşte MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2020-2021 eğitim yılı takimi:

Okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

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