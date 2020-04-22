Uzaktan Eğitim Kapısı 3,3 milyon kamu personelinin hizmetinde
HABER KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Uzaktan Eğitim Kapısı 3,3 milyon kamu personelinin hizmetinde - Haberler
Türkiye, Güncel, Haber

Uzaktan Eğitim Kapısı 3,3 milyon kamu personelinin hizmetinde

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı platformu, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 3,3 milyon kamu personelinin hizmetine sunuldu.

22.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:48
Uzaktan Eğitim Kapısı 3,3 milyon kamu personelinin hizmetinde

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı platformu, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 3,3 milyon kamu personelinin hizmetine sunuldu.

Ofisten yapılan açıklamaya göre, platform "Eğitim Her Yerde" sloganıyla kamuda bürokrasinin azaltılması, insan kaynağının etkin kullanımı, kamu personelinin eğitim ve gelişim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında hazırlandı.

Platform, "egitim.cbiko.gov.tr" internet adresinden tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarının hizmetine sunuldu.

Ofis tarafından, geçen yıl mart ayından itibaren, kamuda eğitim süreçlerinin incelenmeye başlanmasıyla kamu personeli için eğitim ihtiyacı tespit edildi. Bu ihtiyacın, yaygın sunumu, zaman ve maliyet kriterleri göz önünde bulundurularak, dijital platform aracılığıyla karşılanmasının en etkili yöntem olacağı öngörüldü.

Ofis Başkanı Salim Atay'ın başkanlığında yürütülen araştırmalar doğrultusunda, kamu personelinin yurt içi ve yurt dışında, hem video ve sunum şeklinde hem de canlı sınıf etkinlikleriyle eğitim süreçlerinin takip edilebildiği, ölçülebildiği ve tüm kamu çalışanları tarafından kullanılabilecek bir uzaktan eğitim portalı için yerli ve milli bir yazılım hazırlanarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulması planlandı. Bu kapsamda, Mayıs 2019 tarihinden itibaren Uzaktan Eğitim Kapısı platformu çalışmaları başlatıldı.

Uzaktan Eğitim Kapısı platformunun kamuya kazandırılmasına ilişkin ilk toplantı, 7 Ekim 2019'da 16 bakanlık, 8 kurumdan 49 yönetici ve temsilcinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, portalın kamu kurumlarında daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik istişarede bulunuldu.

Tüm dünyada Kovid-19 önlemleri kapsamında dijital ortamda çalışmalara ve eğitimlere devam edilirken, Türkiye'de de yaşanan sürece destek olunması, kamu personelinin eğitimlerinin devam etmesi, hizmetlerin kalitesinin ve verimliliğin arttırılması amacıyla Uzaktan Eğitim Kapısı bugün yayına alındı. Platform, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin yarı ve tam zamanlı çalışanları için kurum içi eğitimler kapsamında kullanılmaya başlandı.

Oryantasyon, hizmet içi veya zorunlu eğitimler yapılabiliyor

Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının oryantasyon, hizmet içi veya zorunlu eğitimleri yapılabiliyor. Portalda eğitimler üniteli, ünitesiz, video veya sunum şeklinde olabiliyor.

Videolu eğitimlerde kullanıcının videoyu ileri sarması engellenerek, kullanıcının eğitim sonuna kadar bizzat seyretmesi sağlanıyor.

Kullanıcıların eğitime ne zaman başladığı, ne kadar süreyi eğitimde geçirdiği gibi tarihçe bilgileri sistemde tutuluyor. Her bir eğitimin sonuna gelindiğinde, eğitime atanmış bir sınav varsa kullanıcıya otomatik olarak sınav ekranı açılıyor.

Ayrıca Uzaktan Eğitim Kapısı ile yurt içi ve yurt dışında çalışan pek çok personele ortak fiziksel mekandan bağımsız eğitim imkanı sunuluyor. Uzaktan eğitimle canlı sınıf ortamı sağlanıyor. Canlı sınıfların yaygın kullanılmaya başlanmasıyla zaman ve maddi kaynaklar açısından tasarruf sağlanacağı öngörülüyor. Canlı sınıf etkinlikleri kayıt edilerek sonrasında da eğitimin tekrardan izlenebilmesi sağlanıyor.

Uzaktan Eğitim Kapısı'nda her ünite veya eğitim sonrasında kullanılabilecek ölçme ve değerleme sınav modülü de yer alıyor. Platformun içerdiği raporlama sistemiyle eğitim sayısı, eğitime erişim süreleri, eğitim sonrası yapılan sınavlardaki performans ve benzeri konularda sayısal veriler üretilebiliyor ve yetkili kişi ve birimlere sunulabiliyor.

Uzaktan Eğitim Kapısı platformuna, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan tüm eğitim içerikleri yüklenebiliyor.

Sisteme tüm kamu kurum ve kuruluşları tanımlanırken, ilgi gösteren kurumların personel genel müdürlükleri, eğitimden sorumlu uygun personeli sisteme yönetici yetkisiyle tanımlayabiliyor.

Böylece ilgili kurumdaki eğitimden sorumlu personele hazırlanan eğitimler atanabiliyor, onlar da istedikleri sayı ve türdeki kurum personeliyle ilgili eğitim süreçlerini, uzaktan, yaygın, bireysel veya açık sınıf ortamında ve ölçülebilir bir şekilde sunabiliyor.

Raporlama alınabiliyor

Sistemden kullanıcı, kurum ve eğitim bazında alınan eğitimler ve sonuçlara ait raporlamaların alınabilmesi Eğitim Kapısının kurumlara sağladığı en büyük kolaylıklardan birisi olarak öne çıkıyor.

Kurumlar, Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığıyla eğitimlere katılmış kullanıcılara sertifika düzenleyebiliyor.

Ayrıca kamu çalışanları Uzaktan Eğitim Kapısı platformu içerisinde yer alan "BireBir" mobil uygulaması ile kendisiyle aynı eğitimleri almış diğer kullanıcılara meydan okuyabiliyor ve doğru cevapların sayısına göre puanlar toplayabiliyor. Böylece Uzaktan Eğitim Kapısı eğitimlerinin daha eğlenceli ve yüksek motivasyonlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Hizmete alınan Uzaktan Eğitim Kapısı ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, ülkenin insan kaynağının gerekli eğitimleri verimli bir şekilde alabilmesi ve kendilerini geliştirebilmesi için kullanılması gereken modern teknikler konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi de ayrıca planlandı.

Portalda kamu çalışanlarının alması gereken mesleki eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim eğitimleri de yer alacak. Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığıyla bir kurum tarafından hazırlanmış ve diğer kamu çalışanlarına faydası olacak çeşitli kişisel gelişim eğitimleri de verimli bir şekilde tüm kamu personeliyle ortak bir havuz üzerinden paylaşılabilecek.

Ülke geneline yayılmış olan kamu personelinin zaman ve fiziksel mekandan bağımsız olarak, eğitimi, gelişimi ve ülkeye sağladığı katkının, çeşit ve niteliğinin arttırılması ile hizmetlerde verimlilik artışı bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Kapısının, kamu çalışanlarının kişisel beceri ve yetkinliklerinin gelişimine katkı sağlamasının yanında, tüm Cumhurbaşkanlığı Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, 16 bakanlık, 10 başkanlık ile 3,3 milyon kamu personelinin hizmetine ücretsiz sunulmasıyla kamu kaynaklarının etkin kullanımına da destek vermesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
İzmir'de korkutan 'böcek istilası' görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Muhammet Emin Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Halil Sezai Muazzez Abacı
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Rüştü Reçber Shane Larkin Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Uzaktan Eğitim Kapısı 3,3 milyon kamu personelinin hizmetinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 16:22:52. #1.15#
title