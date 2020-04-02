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Uzaktan eğitim, 'Hacivat-Karagöz' ile renklenecek

Uzaktan eğitim, 'Hacivat-Karagöz' ile renklenecekMUĞLA İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Bölümü tarafından, çocukların evdeki eğitimlerini daha etkin biçimde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla sosyal medya ortamında oluşturulan, 'Okul Evimde' portalının, Hacivat-Karagöz oyunları...

02.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:45
Uzaktan eğitim, 'Hacivat-Karagöz' ile renklenecek

Uzaktan eğitim, 'Hacivat-Karagöz' ile renklenecek

MUĞLA İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Bölümü tarafından, çocukların evdeki eğitimlerini daha etkin biçimde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla sosyal medya ortamında oluşturulan, 'Okul Evimde' portalının, Hacivat-Karagöz oyunları ile renklendirileceği bildirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün iş birliğinde hazırlanan Hacivat-Karagöz gölge oyunlarının çekimleri, Datça'nın Kazım Yılmaz İlkokulu tiyatro salonunda gerçekleştirildi. Okul Evimde projesi kapsamında hazırlanan, 'Hacivat-Karagöz' oyunu ile çocuklara uzaktan eğitimin önemi, temizlik ve sosyal mesafenin neden gerekli olduğuna ilişkin bilgiler anlatılacak.

HEM EĞLENİP HEM ÖĞRENECEKLER

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Sorumlusu, edebiyat öğretmeni Didem Göksal proje hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim dönemine girildiğini hatırlatan Göksal, "Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu aşamada, 'Çocuklarımız için ne yapabiliriz?' düşüncesiyle, 'Okul Evimde' adlı bir portal açmıştık. Bu portalda, çocuklarımızın kaliteli zaman geçirebilmeleri için bazı etkinliklerin yanı sıra çeşitli oyunlara yer vermiştik. Bu projeye, Hacivat-Karagöz gölge oyunumuzu da eklemek istedik. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Salih Erdem Çetiner bu konuda bize katkı sağladı. Daha önce de Hacivat-Karagöz oyunu ile çocuklarımıza trafik eğitimi konusunda bilgiler veren Çetiner, bu kez çocuklarımıza uzaktan eğitimin önemini, Hacivat ve Karagöz'ün ağzından anlatacak" dedi.

İKİ PERDELİK OYUN HAZIRLANDI

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Salih Erdem Çetiner, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu, 'Okul Evimde' projesine gönülden destek olduklarını söyledi. Çetiner, "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve 'Okul Evimde' projesinin çocuklarımıza tanıtımının Hacivat-Karagöz'ün daha faydalı olacağı düşüncesinden hareketle iki perdelik bir oyun hazırladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak yapmış olduğumuz çalışma ile çocuklarımıza, tatilde değil uzaktan eğitimde olduklarını Hacivat ve Karagöz'ün ağzından anlatmak istedik. Bunun yanı sıra el yıkama ve kitap okumanın önemi, sosyal mesafenin neden gerekli olduğu gibi bilgileri, Hacivat-Karagöz oyunu ile anlatıyoruz. Datça'da daha önce de farklı okullarda trafik eğitimi ve genel güvenlik bilgileri konusunda çocuklara Hacivat-Karagöz oyunu eğitimler vermiştik. Bu projenin de çocuklarımız için yararlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

TÜM ÖĞRENCİLERİN BEĞENİSİNE SUNULANACAK

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İngilizce öğretmeni Halil İbrahim Gül ise tüm öğrenci ve velilere evde kalmaları uyarısında bulunurken, onlar için evlerinde eğlenceli vakitler geçirecekleri çeşitli oyunlar hazırladıklarını söyledi. Gül, "Hacivat ile Karagöz bizim mizah kahramanlarımızdır. Birçok şeyi onlarla öğrendik, onlarla güldük, neşe bulduk. Bu nedenle Datça'da geçen yıl Hacivat-Karagöz oyunu ile çocuklarımıza trafik eğitimi vermiştik. Bu eğitimler büyük beğeni gördü. Çocuklarımız, trafik kurallara riayet eder hale geldiler. Hatta ebeveynlerini bile bu konuda uyardıklarını biliyoruz. Hacivat-Karagöz oyunu ile bu kez de çocuklarımıza uzaktan eğitimin önemini anlatmak istedik. Bu zorlu süreçte öğrencilerimizi ve velilerimizi mutlu ederek güldürürken, farklı sosyal mesajları vermek istedik. Bu çalışmanın başarılı olacağına inanıyoruz. Hacivat- Karagöz oyununun uzaktan eğitime destek sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çalışmayı, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından tüm Türkiye'deki öğrenci ve velilerimizin beğenisine sunacağız. Umarım ülkemiz için faydalı olur" dedi.

OKUL EVİMDE

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20 Mart Cuma günü hizmete açılan, 'Okul Evimde' portalında, sayılara ulaşma, dikkat geliştirme, dünyanın yapısı ve labirent gibi bilim-teknoloji, mühendislik ve matematik konulu basit etkinliklerin yanı sıra; dans eden üzümler, dökülmeyen su ve dev sabun köpükleri gibi oyunlara yer veriliyor.

Uzaktan eğitim, 'Hacivat-Karagöz' ile renklenecek

Kaynak: DHA

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Uzaktan eğitim, 'Hacivat-Karagöz' ile renklenecek
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