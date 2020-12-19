Uzaktan eğitim dolayısıyla "okul çağı aşıları ihmal edilmemeli" uyarısı
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Uzaktan eğitim dolayısıyla "okul çağı aşıları ihmal edilmemeli" uyarısı

19.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:13
Uzaktan eğitim dolayısıyla

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Topçu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin okul çağındaki çocukların aşılanmasını engellememesi gerektiğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Topçu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin okul çağındaki çocukların aşılanmasını engellememesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından okul çağı aşıları, ilköğretim 1'inci sınıfta KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) ve DaBT-İPA (difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci), 8'inci sınıfta da Td (tetanos, difteri) olarak uygulanıyor.

Kovid-19 salgını dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmesinin ardından, Bakanlığın aldığı kararla bu aşılar, öğrencilere temmuzdan itibaren aile hekimliği birimlerinde yapılmaya başlandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile hekimliklerinde yapılan okul çağı aşılarının ihmal edilmesinin hem çocukların hem de toplumun sağlığını riske atacağını vurguladı.

Kovid-19 salgını sürecinde, aşıyla önlenebilen diğer bulaşıcı hastalıklarla da mücadelenin sürdüğüne dikkati çeken Topçu, "Kızamık yakın geçmişe kadar salgınlara yol açmış, ülkemiz de dahil birçok ülkede çok sayıda çocuğun ölümüne ya da engelli kalmasına neden olmuştur. Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci gibi hastalıklar yaygın bağışıklama sayesinde artık az görülmekte ya da görülmemektedir. Eğer aşılama hızları düşerse bu ölümcül seyreden hastalıklar, tekrardan karşımıza risk olarak çıkacaktır." diye konuştu.

Topçu, Kovid-19'dan daha bulaşıcı ve ölümcül olan kızamık gibi hastalıklarla karşı karşıya kalınmaması için aşılama hızının büyük oranda korunması gerektiğini belirterek, bunun için tüm topluma görev düştüğünü söyledi.

"Okullardaki eğitim öğretime ara verilmesi, çocukların aşılanmasını engellememeli"

Uzaktan eğitim sürecinde okul çağı aşılarının aile sağlığı merkezlerinde gerekli tedbirler alınarak titizlikle uygulandığını vurgulayan Topçu, "Salgın nedeniyle okullardaki eğitim öğretim hayatına ara verilmesi, okul çağındaki çocukların aşılanmasını engellememeli. Okul çağındaki çocukların, bağlı bulundukları aile sağlığı merkezlerinde aşılanmaları sağlanmalı ki toplumsal bağışıklamada herhangi bir risk oluşmasın." uyarısında bulundu.

Topçu, ebeveynlerin çocuklarının aşılarını takip etmeleri gerektiğini belirterek, "Tüm ebeveynlere düşen görev, çocuklarının aşı takvimlerini kontrol etmek ve eğer eksik aşıları varsa bağlı bulundukları aile sağlığı merkezleriyle görüşerek güvenle yaptırmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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