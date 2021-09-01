Uzaktan eğitim devam edecek mi? Dersler online mı olacak yüz yüze mi? Okullar ne zaman açılacak?

Okulların yeni dönemde ne zaman eğitim ve öğretime başlayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Okulların açılmasına dair tarih bilgileri paylaşıldı ancak uzaktan eğitim olup olmayacağına dair detaylar araştırılıyor. Bu kapsamda "Uzaktan eğitim devam edecek mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Uzaktan eğitim devam edecek mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.MEB tarafından beklenen son dakika açıklaması geldi. İşte, Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 takvimi... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Bakanlık, 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların tam zamanlı olarak açılması ve eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını planlıyor. Şu an için yüz yüze eğitim eğitim detaylar aktarılmakta. İlkokul, ortaokul, lise veya üniversiteler için uzaktan eğitim durumuna hakkında detay aktarılmadı.

İki bakanlığın ortak çalışması ile hazırlanan rehber, 6 Eylül'de okullar açılmadan önce ilgili birimlere gönderildi. Rehbere göre öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve öğrencilerin aynı evde yaşadığı bireylerin aşı yaptırmaları tavsiye edildi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

AŞI YAPTIRMAYANDAN HAFTADA 2 KEZ TEST İSTENDİ

Hazırlanan rehberde öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istendi. Bu testlerin sonuçlarının ise okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulması önerildi.

ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNİN DE AŞI OLMASI TAVSİYE EDİLDİ

Bunun yanı sıra öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları yer aldı. Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maskenin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temin edileceği bildirildi.

Diğer öneriler ise şu şekilde: