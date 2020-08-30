Uzaktan eğitim çalışma planı! EBA nedir? Uzaktan eğitimde telafi olacak mı?
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Uzaktan eğitim çalışma planı! EBA nedir? Uzaktan eğitimde telafi olacak mı?

Koronavirüs kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi. En merak edilen konuların başında eğitim online devam edecek mi? sorusu oldu. 31 Ağustos tarihinde başlayacak online eğitim planı nedir?

Uzaktan eğitim çalışma planı! EBA nedir? Uzaktan eğitimde telafi olacak mı?
30.08.2020 22:26 | Son Güncelleme: 30.08.2020 22:29

Telafi eğitim özel okullarda 15 Ağustos tarihinde başladı. Devlet okullarında ise 31 Ağustos tarihinde başlayacak.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

-Hazırlıklarımız konusunda aylardır çalışıyoruz, hep belirttiğimiz gibi hangi senaryo olursa olsun bu tedbirleri almak gerekiyor diye. Şimdi bir burukluk var elbette ama bildiğiniz gibi bu bütün dünyada ortaya çıkan bir durum.

- Türkiye'nin de bu bağlamda her gün belli başlı ülkeleri izleyerek tedbirler noktasında gereğini yaptığını sizlerle paylaşıyoruz.

- Uzaktan eğitim nasıl olacak bu önemli bir soru. Bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok net. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yeri olduğunu düşünüyoruz.

Uzaktan eğitim çalışma planı! EBA nedir? Uzaktan eğitimde telafi olacak mı?
Uzaktan eğitim çalışma planı! EBA nedir? Uzaktan eğitimde telafi olacak mı?
Uzaktan eğitim çalışma planı! EBA nedir? Uzaktan eğitimde telafi olacak mı?

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