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Ekonomi

'Uzaktan eğitim' bugün başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim süreci bugün başladı.

23.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:33
'Uzaktan eğitim' bugün başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim süreci bugün başladı.

Kaynak: Dunya.com

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