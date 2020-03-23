Uzaktan eğitim başladı - SİİRT
Siirt'te, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde tatil edilen okullarda öğrenciler için uzaktan eğitim başladı.
23.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:39
Siirt'te, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde tatil edilen okullarda öğrenciler için uzaktan eğitim başladı.
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Kaynak: AA