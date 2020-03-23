Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler televizyon karşısına geçti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler televizyon karşısına geçti - Haberler
Koronavirüs, Gürbulak, Türkiye, Güncel

Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler televizyon karşısına geçti

TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim-öğretimin ertelenmesinin ardından, öğrenciler bir haftalık aradan sonra uzaktan eğitimle ders başı yaptı.

23.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:54
Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler televizyon karşısına geçti

TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim-öğretimin ertelenmesinin ardından, öğrenciler bir haftalık aradan sonra uzaktan eğitimle ders başı yaptı. İzmir'de, bir özel okulda okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Ela Gürbulak, "Kalemlerimi ve defterimi alıp televizyon karşısına geçtim. Derslerden uzaklaşmamak adına bizim için iyi oldu" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, eğitim-öğretimin bir hafta süreyle ertelenmesinin ardından, uzatan eğitim, TRT EBA TV (Eğitim bilişim ağı) üzerinden başladı. Kalem, defter, kitap gibi eğitim malzemelerini alan öğrenciler, televizyon karşısına geçerek derslerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı. İlkokul, ortaokul ve liselere, alanında başarılı olan öğretmenler tarafından özel olarak hazırlanan derslerin kayıtları, EBA'nın internet sitesi olan 'eba.gov.tr' üzerinden öğrencilerin kullanımına açılacak ve eksiği olan öğrenciler böylece tekrar yapabilecek.

'ERKENDEN TELEVİZYONUN BAŞINA GEÇİYORUM'İzmir'deki bir özel okulda, 3'üncü sınıfta okuyan Zeynep Ela Gürbulak da, Türkiye'deki milyonlarca öğrenci gibi, bugün ders başı yaptı. Gürbulak, "Aslında sınıf arkadaşlarımı ve okulumu çok özledim. Sürekli onlarla konuşuyoruz. Görüntülü olarak birbirimizi arıyoruz ve özlem gideriyoruz. Okulda, teneffüslerde çok keyifli vakitler geçiriyoruz. Derslerimizden uzaklaşmamamız için böyle bir uygulama yapıldı ve bundan da mutluyuz. Erkenden televizyonun başına geçiyorum. Her dersi dikkatle takip ediyorum" dedi.

Baba Tekin Gürbulak ise, çocukların eğitimden ve okul psikolojisinden uzaklaşmamaları adına, uzaktan eğitim uygulamasını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Diğer çocuklarım henüz okula gitmiyor, ama onları da ben oyun oynatarak meşgul ediyorum ve Zeynep'in ders çalışması için uygun ortamı yaratmaya çalışıyorum. Umarım bir an önce salgının önüne geçilebilir ve her şey normale döner" dedi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti Haberler
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç Haberler
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü Haberler
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü
Gözler yüksek yargıda! Danıştay ve Yargıtay başkanları değişiyor Haberler
Gözler yüksek yargıda! Danıştay ve Yargıtay başkanları değişiyor
''Erkek terörünü durduracağız'' dedi, sevgilisi tarafından öldürüldü Haberler
''Erkek terörünü durduracağız'' dedi, sevgilisi tarafından öldürüldü
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
Uzman isim 'Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir' deyip maddeleri tek tek sıraladı
Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 6 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 6 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Angela Merkel Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ece Erken Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Nihat Özdemir Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Adana Almanya
Şu an buradasınız: Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler televizyon karşısına geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 15:25:59. #1.15#
title