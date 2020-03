Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler televizyon karşısına geçti Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler televizyon karşısına geçtiTÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim-öğretimin ertelenmesinin ardından, öğrenciler bir haftalık aradan sonra uzaktan eğitimle ders başı yaptı.

Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler televizyon karşısına geçti

TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim-öğretimin ertelenmesinin ardından, öğrenciler bir haftalık aradan sonra uzaktan eğitimle ders başı yaptı. İzmir'de, bir özel okulda okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Ela Gürbulak, "Kalemlerimi ve defterimi alıp televizyon karşısına geçtim. Derslerden uzaklaşmamak adına bizim için iyi oldu" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, eğitim-öğretimin bir hafta süreyle ertelenmesinin ardından, uzatan eğitim, TRT EBA TV (Eğitim bilişim ağı) üzerinden başladı. Kalem, defter, kitap gibi eğitim malzemelerini alan öğrenciler, televizyon karşısına geçerek derslerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı. İlkokul, ortaokul ve liselere, alanında başarılı olan öğretmenler tarafından özel olarak hazırlanan derslerin kayıtları, EBA'nın internet sitesi olan 'eba.gov.tr' üzerinden öğrencilerin kullanımına açılacak ve eksiği olan öğrenciler böylece tekrar yapabilecek.

'ERKENDEN TELEVİZYONUN BAŞINA GEÇİYORUM'

İzmir'deki bir özel okulda, 3'üncü sınıfta okuyan Zeynep Ela Gürbulak da, Türkiye'deki milyonlarca öğrenci gibi, bugün ders başı yaptı. Gürbulak, "Aslında sınıf arkadaşlarımı ve okulumu çok özledim. Sürekli onlarla konuşuyoruz. Görüntülü olarak birbirimizi arıyoruz ve özlem gideriyoruz. Okulda, teneffüslerde çok keyifli vakitler geçiriyoruz. Derslerimizden uzaklaşmamamız için böyle bir uygulama yapıldı ve bundan da mutluyuz. Erkenden televizyonun başına geçiyorum. Her dersi dikkatle takip ediyorum" dedi. Baba Tekin Gürbulak ise, çocukların eğitimden ve okul psikolojisinden uzaklaşmamaları adına, uzaktan eğitim uygulamasını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Diğer çocuklarım henüz okula gitmiyor, ama onları da ben oyun oynatarak meşgul ediyorum ve Zeynep'in ders çalışması için uygun ortamı yaratmaya çalışıyorum. Umarım bir an önce salgının önüne geçilebilir ve her şey normale döner" dedi.

Kaynak: DHA