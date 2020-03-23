Uzaktan eğitim başladı İlkokul birinci sınıf öğrencisinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını dinlemesi Öğrencinin ders dinlemesi ve öğretmenin sorusuna cevap vermesi ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise...

İlkokul birinci sınıf öğrencisinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını dinlemesi

Öğrencinin ders dinlemesi ve öğretmenin sorusuna cevap vermesi ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden uzaktan eğitim başladı. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'nin 3 kanalı üzerinden önce öğrencilerine seslenerek, uzaktan eğitimin ilk dersini verdi. Antalya'da da eğitim kapsamında öğrenciler, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye başladı.

Kaynak: AA