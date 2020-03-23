Uzaktan eğitim başladı
Öğrencilerin ve velisinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını dinlemesi Öğrencilerin ders öncesi egzersizleri yapması Lise öğrencisinin Türk Dili ve Edebiyat dersini dinlemesi Uzaktan eğitimin verilmesi UŞAK - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen...
23.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:10
Öğrencilerin ve velisinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını dinlemesi
Öğrencilerin ders öncesi egzersizleri yapması
Lise öğrencisinin Türk Dili ve Edebiyat dersini dinlemesi
Uzaktan eğitimin verilmesi UŞAK - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başladı. Şanlıurfa'da, eğitim kapsamında öğrenciler, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye başladı.
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Kaynak: AA