Uzaktan eğitim başladı
Uzaktan eğitim alan öğrencinin EBA TV izlemesi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un konuşması Uzaktan eğitim verilmesi ŞANLIURFA - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başladı.
23.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:46
Uzaktan eğitim alan öğrencinin EBA TV izlemesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un konuşması
Uzaktan eğitim verilmesi ŞANLIURFA - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başladı. Şanlıurfa'da, eğitim kapsamında öğrenciler, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye başladı.
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Kaynak: AA