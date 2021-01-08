Uzaktan eğitim alan kızıyla birlikte okuma yazma öğrendi
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Uzaktan eğitim alan kızıyla birlikte okuma yazma öğrendi

08.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:09
Uzaktan eğitim alan kızıyla birlikte okuma yazma öğrendi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki kızı Sacide ile birlikte, öğretmenlerden habersiz uzaktan eğitim derslerine katılan Meryem Sahat (38), okuma yazma öğrendi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki kızı Sacide ile birlikte, öğretmenlerden habersiz uzaktan eğitim derslerine katılan Meryem Sahat (38), okuma yazma öğrendi.

Okuma ve yazma bilmeyen 4 kız çocuğu annesi Meryem Sahat, Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi kızı Sacide Nur ile birlikte evde ekran başına geçerek uzaktan eğitim derslerine katıldı. Öğretmenlerden habersiz olarak kızıyla birlikte dersleri takip eden Meryem Sahat, azmi sayesinde okuma ve yazmayı öğrendi. Meryem Sahat okuma yazma öğrenmesinin ardından bu durumu kızının sınıf öğretmeni Pervin Dalhasanoğlu ileterek, "Hocam Allah razı olsun, ben de derslere size söylemeden katıldım ve sayenizde ben de artık okuyorum, Allah razı olsun" dedi.Sınıf öğretmeni Pervin Dalhasanoğlu ise bu durum karşısında çok duygulandığını ifade ederek, "Çok mutlu oldum, okuma yazmayı öğrendiğiniz için sizi tebrik ederim. Bu azminizle birçok kişiye örnek olacaksınız. Okumanın öğrenmenin yaşı yoktur. Her zaman yanınızdayım" diye konuştu.


Uzaktan eğitim alan kızıyla birlikte okuma yazma öğrendi
Uzaktan eğitim alan kızıyla birlikte okuma yazma öğrendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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