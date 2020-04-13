Uzaktan eğitim alamayan çocuğa Yıldırım Belediye Başkanı'ndan uydu cihazı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, evlerinde uydu cihazı bulunmadığı için oğlunun televizyondan uzaktan eğitimle öğrenimine devam edemediğini sosyal medya üzerinden kendisine bildiren babanın isteğini bir saate yerine getirdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, evlerinde uydu cihazı bulunmadığı için oğlunun televizyondan uzaktan eğitimle öğrenimine devam edemediğini sosyal medya üzerinden kendisine bildiren babanın isteğini bir saate yerine getirdi.

Yıldırım'ın Esenevler Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Bolat, maddi imkanları yetersiz olduğu için evine uydu cihazı alamadığını, bu yüzden küçük oğlu Mehmet'in eğitim hayatından uzak kaldığını belirterek sosyal medya üzerinden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a mesaj atarak yardım istedi. Baba İbrahim Bolat'ın bu isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Oktay Yılmaz da, belediye ekiplerine en kısa sürede Bolat Ailesi'nin evine uydu cihazı bağlamaları talimatını verdi. Bir saat sonra belediye ekiplerini karşısında gören İbrahim Bolat şaşkınlığını gizleyemezken, uydu cihazının bağlanması üzerine eğitimine devam eden küçük Mehmet'in mutluluğu ise görülmeye değerdi.

"Gençler bizim geleceğimiz"

Bolat Ailesi'ni görüntülü arayarak küçük Mehmet ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şimdiye kadar tatilini biraz uzattın. Ancak bundan sonra bu açığı EBA TV aracılığı ile kapatacağız. Geçmiş derslerimizi de tekrar ederek daha çok çalışacağız. Seni başarılı, memleketine ve ailesine faydalı bir evlat olarak görmek istiyorum. Siz yeter ki bizlerden böyle şeyler isteyin, bize çalışma imkanları tanıyın deyin. Biz size yeterli çalışma imkanlarını fazlasıyla sağlayacağız. Bu süreçte sizler eğitiminize evde devam ediyorsunuz ama bizler de sizin için çok güzel bir kütüphane inşa ediyoruz. İnşallah bu süreç bittiğinde de bu kütüphanemizde faaliyete geçmiş olacak. Sizler çalıştıkça, bizler de sizler için böyle işler yaptıkça mutlu oluyoruz. İnşallah geleceği senin gibi gençlere emanet edeceğiz. Bugünleri sizlerin emaneti olarak görüyoruz. Yeter ki sizler vatanına, milletine faydalı işler gerçekleştirin. Biz de sizin için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden bulunduğu talebi gerçekleştirilen baba İbrahim Bolat da, "Oğlum benden EBA TV'yi izlemek için uydu cihazı istedi ancak benim de imkanım yoktu. Ben de sosyal medya hesabınızdan size bir mesaj göndererek yardım istedim. Arkadaşlar da hemen bizimle iletişime geçerek her eksiğimizle ilgilendiler. Büyük bir mutluluk duydum. Her şey için teşekkür ederim, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Oktay Yılmaz ile görüntülü görüşen küçük Mehmet ise kendisine böyle bir imkanı sağladığı için Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA