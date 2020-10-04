Uzaktan Çalışmayı Kolaylaştıran Teknolojiler Neler?

Tecmony Kurucusu Ceyhun Güler, uzaktan çalışmayı kolaylaştıran teknolojilerin neler olduğunu açıkladı.

Tecmony Kurucusu Ceyhun Güler, uzaktan çalışmayı kolaylaştıran teknolojilerin neler olduğunu açıkladı.

Belirli bir platformu, Türk yazılım olan başka bir ürünle birleştirerek çeşitli çözümler ürettiklerini ve bu sayede birçok sosyal medya mecrasından gelen bildirimlerin bir uygulamada birleştiğini söyledi.

Kurumların canlı bağlantı kurma, müşterileriyle görüntülü veya yazılı görüşme yapabildiğini belirten Güler, "Normalde kurumların elinde böyle imkanlar vardı ancak farkında değillerdi" dedi.

Kaynak: Wise.tv