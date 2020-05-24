Uzaktan Çalışma Sürecinde Karşılaşılabilecek Siber Güvenlik Riskleri Neler? Kron Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Şarman Wise.TV'ye home office sürecinde karşılaşılabilecek siber güvenlik tehditlerinden bahsetti.

Kron Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Şarman Wise.TV'ye home office sürecinde karşılaşılabilecek siber güvenlik tehditlerinden bahsetti. Şarman, öncelikle çalışanlar tarafından farkındalığın arttırılması gerektiğini tavsiye etti. VPN bağlantıları sırasında parolaların sadece dakikalar içinde çalınabileceğini belirten Şarman, çalışanların VPN erişimi sırasında en azından iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmasını özellikle önerdi. Şarman, sağlanacak doğrulama kodunun; yüz tarama, göz merceği, parmak izi gibi çok faktörlü kimlik doğrulama sistemlerinden oluşmasının güvence sağladığını ifade etti.