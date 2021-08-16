Uzaktan çalışma ev harcamalarını aylık 619 lira artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uzaktan çalışma ev harcamalarını aylık 619 lira artırdı

Uzaktan çalışma ev harcamalarını aylık 619 lira artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgını iş hayatındaki çalışma şekillerinde değişimlere neden oldu.

Koronavirüs salgını iş hayatındaki çalışma şekillerinde değişimlere neden oldu. Bu değişim evden çalışanlar için de ev masraflarının artmasına yol açtı. Yapılan araştırmaya uzaktan çalışma ev harcamalarının aylık ortalama 619 lira arttığını gösterdi.

Şirketlerin yüzde 60'ı uzaktan çalışma süreci boyunca çalışanlarına destek verdiğini belirtirken, çalışanlar bu süreçte ev masraflarının 619 TL arttığını belirtiyor. Türkiye'de faaliyet gösteren alışveriş platformu yeni normalleşme sürecinin iş dünyasına yansımaları ile ilgili araştırma yaptı. Araştırma sonuçlarına göre; yeni süreçle beraber her 4 iş yerinden 3'ü aşılanmanın çalışma düzeni üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu düşünüyor. Her 5 kişiden 3'ü işlerini iş yerlerinden yürütmeye devam ederken, her 5 kişiden 2'si ise Covid-19'un 2 yıl daha devam edeceğini öngörüyor.

Avansas'ın yaptığı 'Covid-19 Etkisinde Yeni Çalışma Düzeni' araştırmasına 81 ilden toplam 2 bin 500'ü aşkın kişi katıldı. Araştırma, uzaktan çalışma sistemine geçişten bugüne kadar geçen süreçte; Covid-19 pandemisi ve sonrasında hem çalışanların hem de işverenlerin iş yerlerinde alınması planlanan önlemlerle ilgili beklentilerini ve normalleşme süreciyle ilgili öngörülerini ortaya koydu.

UZAKTAN ÇALIŞMA EV HARCAMALARINI 619 TL ARTIRDI

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; 250'den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinin yüzde 66'sı mevcut durumda ofisten çalıştıklarını belirtirken, 250'den fazla çalışana sahip iş yerlerinin ise yüzde 54'ü hibrit çalışma modeli uyguladı. Araştırma ile uygulanan hibrit modelin ne kadar süre devam edeceği konusunda ise iş yerlerinin yüzde 50'sinin henüz karar vermediği belirtildi.

Araştırmaya göre, uzaktan çalışma sistemiyle birlikte çalışanların ev masrafları artış gösterdi. Yeni model ile ev harcamalarında aylık ortalama artış tutarı 619 TL olurken, şirketlerin yüzde 60'ı uzaktan çalışma süresi boyunca çalışanlarına destek verdi. Şirketlerin destek sağladığı alanlar ise başlıca şunlar oldu; hijyen kiti (kolonya, maske, dezenfektan), yemek masrafları, fatura desteği (elektrik, internet), kırtasiye ürünleri. Şirketler, uzaktan çalışma sisteminin devam ettiği sürece çalışanlarına destekte bulunmayı sürdüreceklerini aktardı.

-İHA-

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika gündem: Keban Baraj Gölü'nde avladığı kerevitten ayda 100 bin lira kazanıyor
Son dakika gündem: Keban Baraj Gölü'nde avladığı kerevitten ayda 100 bin lira kazanıyor
Son Dakika! 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı hakkı tanındı
Son Dakika! 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı hakkı tanındı
Son dakika haberi! Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
Son dakika haberi! Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Demet Akalın Deniz Akkaya Süreyya Yalçın
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uzaktan çalışma ev harcamalarını aylık 619 lira artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:53:17. #1.16#

title