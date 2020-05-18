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Uzaktan çalışanların yüzde 26'sı mutsuz

Özellikle pandemi süreci ile birlikte hayatımıza giren evden çalışma yöntemi medyada yer edinmeyi başarırken, 2020 yılında basında yer alan toplam haber adedi 6 bin 733 oldu.

Uzaktan çalışanların yüzde 26'sı mutsuz
18.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:16

Özellikle pandemi süreci ile birlikte hayatımıza giren evden çalışma yöntemi medyada yer edinmeyi başarırken, 2020 yılında basında yer alan toplam haber adedi 6 bin 733 oldu. Araştırmalar ise pandemi sürecinde evden çalışan bazı kesimlerin motive fakat mutsuz olduğunu ortaya koyuyor.

Medya takip kurumu Ajans Press, uzaktan çalışma yöntemi ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl uzaktan çalışma/evden çalışma ile alakalı basına 6 bin 733 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde pandemi süreci ile çıkan haber adetlerinde artış yaşandığı görülürken, Koronavirüs başlamasıyla çalışanlarını evden çalışma yöntemine geçiren şirketlerin basında yer aldığı görüldü. Bunun yanı sıra çalışanlarına sınırsız evden çalışma hakkı tanıyan Twitter ise en çok konuşulan başlıklar arasında yerinin aldı.

Çalışanlar takdir edilmek istiyor

Ajans Press'in, Leadership IQ verilerinden elde ettiği bilgilere göre, uzaktan çalışan kesimin motivasyonu hakkındaki gerçekleri oraya çıkardı. Böylelikle pandemi sürecinde evden çalışanların yüzde 26'sının mutsuz olduğu ortaya çıkarken, yine de yüzde yüz oranında çaba göstermeye odaklandıkları saptandı. Araştırma 11 bin 308 kişiyi baz alırken, çalışanların işini sahiplenmesindeki en büyük etkenin yöneticileri tarafından takdir edilmesi olduğu kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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