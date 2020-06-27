Uzaktan Çalışanların İhtiyaçları Giderek Değişiyor: Yeni Normale Hoşgeldiniz!
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Uzaktan Çalışanların İhtiyaçları Giderek Değişiyor: Yeni Normale Hoşgeldiniz!

Dünyadaki birçok kişinin dijitalleşme ile birlikte uzaktan çalışmaya başladığını görüyoruz.

Uzaktan Çalışanların İhtiyaçları Giderek Değişiyor: Yeni Normale Hoşgeldiniz!
27.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:34

Dünyadaki birçok kişinin dijitalleşme ile birlikte uzaktan çalışmaya başladığını görüyoruz. Daha önceden uzaktan çalışan kişiler için bilgisayar yeterli olsa bile artık bu pek mümkün değil.

Salgın sürecinin giderek her yere yayılması sonucunda insanlar yeni alışkanlıklar kazanmaya başladı. Örneğin normal şartlarda her gün sabah 8 ve akşam 5 arasında çalıştığımız işler yerini evden çalışmaya bıraktı. Bu durum aynı zamanda yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden oldu. Artık uzaktan çalışanlar işverenlerinden yeni taleplerde bulunuyor.

Uzaktan çalışanların yeni normalleri

Ofis yazıcıları eve ilk taşınan ürünler içerisinde yer alıyor. Ofislerde kullanılan büyük yazıcılar artık evlerde daha fazla kullanılır hale geldi. Böylece ev içerisinde çıktı alma gibi işlemler yapılabiliyor.

Uzaktan çalışan kişilerin en çok göze çarpan ihtiyaçlarından bir diğeri de kahve makinaları oldu. Daha işlevsel bir kafayla çalışmak için kahve olmazsa olmazlar içerisinde yer alıyor. Kaliteli mikrofon ile görüntülü görüşmelerin devam ettirilmesi ve online müzik aboneliği yine bir diğer önemli detay.

Uzaktan çalışanlar için en çok ihtiyaç olabilen son ürünler ise ofis malzemeleri. Evde daha konforlu bir çalışma alanı yaratmak için ergonomik sandalyeler büyük önem taşıyor. Tüm bu ihtiyaçlara bakılırsa insanlar artık işlerini tamamen evlerine taşımaya başladı diyebiliriz. Sizce uzaktan çalışan kişiler için başka ne tür ekipmanlar lazım olabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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