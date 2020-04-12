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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi

Uzaktan çalışan şirketlere özel Turkcell'den evden çalışma çözümleri

Evde iş hayatı için altyapısı ile kesintisiz destek veren Turkcell, evden çalışmayı destekleyen çözümleri ile hem iş yerlerinin hem de çalışanların yanında oluyor.

12.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:29
Uzaktan çalışan şirketlere özel Turkcell'den evden çalışma çözümleri

Evde iş hayatı için altyapısı ile kesintisiz destek veren Turkcell, evden çalışmayı destekleyen çözümleri ile hem iş yerlerinin hem de çalışanların yanında oluyor. Bu kapsamda erişim altyapısı, bulut ve güvenlik çözümlerinin yanında uzaktan toplantı yönetimi için gerekli tüm ürünler uçtan uca sunuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid19) salgını sebebiyle iş yerlerinin büyük ölçüde evden çalışma düzenine geçtiği günümüzde, güçlü internet altyapısı şirketlerin olmazsa olmazı haline gelirken evden iş hayatının devam etmesi için bu altyapı üzerinde çalışan ürün ve servisler ön plana çıktı. Bu noktada Turkcell, güçlü altyapısıyla şirketlerin yanında olarak sabit internetin yanı sıra 4.5G altyapısı üzerinden çalışan ve ev internetini yeniden tanımlayan Superbox'ı da müşterilerine sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre Turkcell, şirketlere uçtan uca evden çalışma çözümleri sunuyor. Bu kapsamda Turkcell'in bulut çözümleriyle şirketler, verilerine uzaktan güvenle erişebilirken; yönetilen BT hizmetleri sayesinde bulut üzerindeki uygulamalarını uzaktan yönetmeye de devam ediyor. Ayrıca kurumların ihtiyaçları doğrultusunda çağrı merkezi çalışanlarının evden işlerine devam etmesini sağlayan Akıllı Çağrı Merkezi çözümü de sunuluyor. Tek Ofis ürünü ile şirketler, iş yerlerine gelen çağrıları cep telefonundan cevaplayabildiği gibi arama da yaparak görüşmelerini sürdürebiliyor. Toplantıların evden de devam edebilmesini sağlayan video konferansların gerçekleştirmesi ve ofis uygulamalarının uzaktan yönetebilmesi için gerekli ürünler de Turkcell'in evden çalışma çözümleri arasında yer alıyor.

Binlerce şirketin faydalandığı ve evden çalışmaya imkan tanıyan çözümleri sayesinde bu dönemde de şirketlerin yanlarında olduklarını söyleyen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi:

"İnsanların yanı sıra şirketlerin de zor zamanlardan geçtiği bugünlerde güçlü internet altyapısının büyük önem taşıdığını gördük. Yeni tip koronavirüs (Covid19) önlemleri kapsamında çok sayıda şirketimiz uzaktan iş yönetimi yaparak çalışmalarına evden devam etmeye karar verdi. Turkcell olarak bu süreçte öncelikli olarak eşsiz altyapımız ile onların yanında olarak işlerin evden de yürütülmesine katkı sağlıyoruz. Güçlü altyapımız sayesinde sunduğumuz donanımdan buluta, siber güvenlikten çağrı merkezi çözümlerimize kadar pek çok ürünü uçtan uca sunuyoruz. Öte yandan şirketlerimize, çalışanlarının gelişimine ve bu dönemdeki motivasyonuna katkı sağlayacağını düşündüğümüz eğitimleri Akademi platformumuz üzerinden online olarak veriyoruz. Önümüzdeki günlerde de şirketlerin değişen ihtiyaçlarını yakından gözlemleyerek onlara özel yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz."

Evden çalışmaya geçen şirketler, cep telefonu kiralayabiliyor

Şirketlerin evden çalışma düzenine geçmesiyle birlikte artan cihaz ihtiyacına yönelik Turkcell, cihaz kiralama projesiyle de onların yanında oluyor. Bu kapsamda farklı markaların 20'den fazla modeli sunuluyor. Böylece Turkcell müşterisi olmasalar dahi 24 ay süreyle kiralama yapabilen şirketlerin cihaz için yüksek yatırım yapmasına gerek kalmıyor.

Turkcell'in evden çalışan şirketlere sunduğu çözümler;

Kurumların ve kişilerin kesintisiz erişimi için internet altyapısı

Çağrı merkezi bulunan şirketlere uzaktan çağrı merkezi yönetimi için Akıllı Çağrı Merkezi

Veriye her yerden erişimi sağlamak için Turkcell Bulut Hizmetleri

Buluttaki uygulamaları ve sistemleri yönetebilmek için Yönetilen Hizmetler

Küçük işletmelerin sabit numaralarına gelen çağrıları kaçırmamaları için Tek Ofis

Siber güvenlik için güvenlik duvarı ve VPN çözümleri - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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