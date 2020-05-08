Uzaktan 5 milyondan fazla soru çözdüler, 11 milyon dakikaya yaklaşan eğitim aldılar

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitimler tüm hızıyla devam ederken Bilfenli öğrenciler de evden online sınavlarda 6 haftada 5 milyondan fazla soru çözerken, 11 milyon dakikaya yaklaşan eğitim aldılar.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitimler tüm hızıyla devam ederken Bilfenli öğrenciler de evden online sınavlarda 6 haftada 5 milyondan fazla soru çözerken, 11 milyon dakikaya yaklaşan eğitim aldılar. Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, "Öğrencilerimiz görsel sanatlardan enstrüman eğitimine, sabah sporundan kodlama eğitimlerine kadar birçok farklı alanda çalışmalarına evlerinden devam ediyorlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs pandemisine karşı aldığı önlemler kapsamında 31 Mayıs tarihine kadar online eğitimi uzattı. Koronavirüs önlemleri doğrultusunda uzaktan eğitim devam ederken, Bilfen Okulları da teknolojiye ve uzaktan eğitime ara vermeden devam ediyor. Bilfen Okulları, Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde ve tüm kademelerinde yürüttüğü uzaktan eğitim platformu ile okul öncesi dahil olmak üzere yaş düzeyine uygun olarak hazırlanan animasyonlar ve videolarla desteklenen 6 bine yakın etkin içerikle bu dönemi 20 bin 500 üzerinde öğrencisinin katılımıyla başarıyla devam ettiğini duyurdu. Salgında hem öğrencilerin hem velilerin tarihi uzatılan evde uzaktan eğitim dönemine daha fazla adapte olması bekleniyor.

5 MİLYONDAN FAZLA SORU ÇÖZDÜLER, EĞİTİM SÜRELERİ 11 MİLYONA YAKLAŞTI

Mart ayında başlayan ve 6'ncı haftanın geride kaldığı dönem itibariyle Bilfenli öğrenciler, evlerinden uzaktan eğitim platformunda temel derslerin yanında yabancı dil, kodlama ve robotik, müzik ve görsel sanatlar derslerinde yüzlerce adet içeriğe ulaşırken, öğrenciler bugüne kadar yapılan online sınavlarda 5 milyon üzerinde soru çözümü gerçekleştirdi. Bilfenli öğrencilerin, evden eğitimin 6. haftasında online/offline eğitim süreleri de toplamı 10 milyon 838 bin 920 dakikayı geçti.

"UYGULAMALI DERSLERLE ÇOCUKLARIMIZIN YARATICILIĞI ARTIYOR"

Bilfen Okulları olarak geleneksel hale gelmiş başarılarını bu süreçte uzaktan eğitimle de devam ettirmek istediklerini belirten Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, "Uzaktan eğitime öğrencilerimiz zaten hazırdı. Bu süreci doğru yapılandırmalı ve fiziksel ortamdan dijital ortama geçerken öğretmen faktörünü kaybetmemeliydik. Bilfen Okulları olarak bu odağımızı hiç kaybetmedik. Uzaktan eğitime yönelik içeriklerde; online ders anlatımlarından online sınavlara, online veli seminerlerinden online veli toplantılarına, online zümre toplantılarından online şube öğretmenler kurullarına uzanan bir sanal okul oluşturduk. Bir yandan akademik takvim devam ederken bir yandan da öğrencilerimizin evde güzel vakit geçirebileceği, bir yandan yeni bilgiler edinirken bir yandan ise eğlenebilecekleri birbirinden renkli uygulamalı ders içerikleri ürettik. Öğrencilerimiz görsel sanatlardan enstrüman eğitimine, sabah sporundan kodlama eğitimlerine kadar birçok farklı alanda çalışmalarına evlerinden devam ediyorlar. Online olarak yaptığımız İngilizce derslerine ek olarak küçük gruplar halinde yaptığımız 'Speak Up' saatleri de öğrencilerimiz tarafından çok sevildi. Bu süreçte rehber öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz hem de velilerimizle sürekle irtibat halinde." dedi.

"LGS'DE BAŞARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

8.sınıf öğrencileriyle LGS hazırlıklarını online süreçte de eksiksiz olarak devam ettirdiğini hatırlatan Bilfen Okulları, ayrıca uzaktan eğitimin avantajlarını da kullanarak öğrencilerine düzenli olarak online sınavlar yapıyor ve bu sınavların verilerine göre etütler planlıyor. Bilfen Okullarında kullanılan "Bilfen Akademi", "Evdeki Öğretmen" gibi platformlarda öğrencilerin LGS ye eksiksiz olarak hazırlanmaları sağlandığına dikkat çekildi. Eğitim yönetim sistemleri üzerinden evden eğitim faaliyetlerini sürdüren Bilfen Okulları binlerce sanal sınıfta, öğrencileriyle her gün yapılan saat canlı derslerde bir araya geliyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA