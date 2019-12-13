13.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:02

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, "Turizmde 2023 hedefi 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir. Bu hedefler doğrultusunda 2019'da tanıtımda da yeni bir stratejik yaklaşıma girdik." dedi.

Uzakrota Travel Summit etkinliğinin açılışında konuşan Gözet, bakanlıkta 30 yıldır çalıştığını kaydederek, Türk turizminin 30 yılda gelmiş olduğu noktaya tanıklık etmiş birisi olarak gurur duyduğunu söyledi.

Turizmde 2023 hedefinin 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir olduğunu dile getiren Gözet, bu hedefler doğrultusunda 2019'da tanıtımda da yeni bir stratejik yaklaşıma girdiklerini bildirdi.

Gözet, "Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kuruluşuyla daha sürdürülebilir kaynakların temin edileceği, özel sektörün fon oluşumuna desteğiyle, bu kaynağın özel ve kamu sektörü temsilcileriyle daha somut olarak birlikte yönlendirileceği bir süreci yaşayacağız. Bu açıdan umutlu ve heyecanlıyız." diye konuştu.

Türk turizminin yurt dışına tanıtımında markalaşmayı ve bunun sonucunda münferit rezervasyonların artmasını hedeflediklerini anlatan Gözet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte tarifeli seferleri, teknolojiyi ve çağa uygun yeni iletişim sistemlerini etkin olarak kullanmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ülkemizin turizminin bir üst lige çıkması gerektiği inancındayız. Hedeflere ulaşmada özellikle uzak destinasyonlardan gelen yolcu trafiğini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çünkü uzak destinasyonlardan gelen turistler daha uzun konaklıyorlar ve daha çok harcıyorlar."

"Turizmi 12 aya ve tüm yurda yaymayı hedefliyoruz"

Gözet, Türkiye'de birbirine yakın kültürel, arkeolojik ve gastronomik değerleriyle ön plana çıkan şehirleri bir arada gruplandırarak tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, bu vesileyle daha fazla noktanın gezilmesini, alternatiflerin artırılmasını ve konaklama süresinin uzamasını amaçladıklarını söyledi.

Deniz, kum ve güneşle bilinen destinasyonların arkeolojik, astronomik, kültür ve tarih yönlerini de ön plana çıkarmak istediklerini dile getiren Gözet, bu sayede turistlerin otelden çıkmasını sağlayacaklarını anlattı.

Gözet, çeşitlendirme yaparak turizmi 12 aya ve tüm yurt geneline yaymak istediklerinden bahsetti.

Bu yıl yaptıkları faaliyetlere değinen Gözet, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl turist sayısını ve turizm gelirlerini artırma hedefiyle yoğun bir tanıtım kampanyası gerçekleştirdik. Avrupa'nın önde gelen üst düzey, üst segment, en çok izlenen TV kanalları başta olmak üzere, ülkemizin reklam filmleri yayınlandı. En çok okuyucu kitlesine sahip ve üst segment sayılabilecek yazılı basında ülke reklamlarımızın ve içeriklerimizin yayınlanması sağlanarak kültürel, tarihi ve turistik değerleri tanıtıldı."

Turizmde yeni hedef pazarlar

Gözet, müzeler hakkında da tanıtım çalışmaları yapıldığını belirterek, Türkiye'nin önemli turistik bölgelerinde çekilen reklam filmlerinin şu anda hedef pazarlarda gösterimde olduğunu söyledi.

Dijital tanıtım kampanyalarına değinen Gözet, bu yıl 38 ülkede Facebook, Google, Twitter, Instgram ve Youtube gibi global mecralarda Çin ve Rusya gibi ülkelerin de kendi popüler sosyal mecralarında dijital kampanyaların gerçekleştirildiğini anlattı.

Gözet, sosyal medyada etkileşim seviyesi ve takipçisi yüksek, etkinliği onaylanmış hesap sahiplerinin Türkiye'de ağırlanmasına önem verdiklerini kaydederek, yılın 10 ayında 693 basın mensubu, sektör temsilcisi ve bloggerın ülkede ağırlandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Gözet, sözlerini şöyle tamamladı:

"2023 hedefimize baktığımızda; yurt dışında ülkemize büyük hacimlerde turist gönderen ana pazarlarımızın yanı sıra dünya turizminde büyümeleriyle öne çıkan Uzak doğu ve Pasifik bölgelerinde yer alan Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi pazarlara ayrı önem veriliyor. Diğer taraftan Orta ve Doğu Avrupa'nın Polonya, Romanya ve Macaristan gibi gelişen pazarları odak noktalarımız içerisinde yer alıyor. Böylece turizmde pazar ve kaynak çeşitliliği sağlanması hedefleniyor."

Kaynak: AA