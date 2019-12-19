Uzakrota'dan obilet.com'a iki ödül birden

19.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:59

Yenilikçi yaklaşımıyla seyahat ve ulaşım sektörünün öncü girişimlerinden biri olan online otobüs ve uçak bileti satış sitesi obilet.com, 9. Uzakrota Ödülleri'nde "Yılın Yerli Seyahat Girişimi (Scaleup)" ve "Yılın Otobüs Rezervasyon Sitesi" kategorilerinde birinci oldu.



obilet.com, toplam 30 kategoride gerçekleşen Uzakrota Ödülleri'nde, halk oylaması sonucu "Yılın Yerli Seyahat Girişimi (Scaleup)" ve "Yılın Otobüs Rezervasyon Sitesi" seçildi. Ayda 16 milyon ziyaret edilen web sitesi ve mobil uygulamasıyla obilet.com, kuvvetli bağlar kurduğu kullanıcılarının desteğiyle kazandığı ödüllere yenilerini ekledi.



2020'de 18 milyon bilet satışı hedefi



2012 yılında kullanıcıların farklı firmaları kıyaslayarak bütçelerine en uygun bileti kolay ve güvenli bir şekilde alabilmelerini sağlamak üzere kurulan obilet.com'un CEO'su Ali Yılmaz; "Girişimcilik ruhumuzu yüksek tutarak kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sağlamak üzere sürekli çalışıyoruz. Aldığımız ödüller ise daha fazla insana ulaşma konusunda bizi motive ediyor. Web sitemiz ve mobil uygulamamızın toplam ziyaretçi sayısı 400 milyonu aşmış bulunuyor. 2019'da 10 milyona yaklaşan bilet satışını 2020'de 17-18 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.



Son 1 yılda yaklaşık 10 milyon dolar yatırım



2018 yılının 2. çeyreğinde Startups Watch verilerine göre yurt dışından en çok yatırım alan Türk şirketi, 2019 yılının 4. çeyreğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nı da yatırımcıları arasına kattı. Bu tur ile birlikte, şirketin kasasına son 1 yılda yaklaşık 10 milyon yatırım girmiş oldu.



Uluslararası ödüller kazanmaya ve çalışmalarını yurt dışında da tanıtmaya devam eden şirket, bu bağlamda, 2017 yılında "Deloitte Teknoloji Fast 50" programında yüzde 1041 büyüme oranıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen turizm teknoloji şirketi oldu. Son olarak, 2019 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen araştırmaya göre ise Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer aldı.



Şirketin mobil uygulamaları 2015 senesinde, Mastercard'ın 36 Avrupa ülkesinden en iyi mobil uygulamalar arasında yaptığı değerlendirmeye göre "Avrupa'nın En İyi Seyahat Uygulaması" seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA