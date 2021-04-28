Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
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Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı

Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin oturduğu eve giden A.G. (18), balkondan tüfekle havaya doğru ateş açtı.

ANTALYA'da, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin oturduğu eve giden A.G. (18), balkondan tüfekle havaya doğru ateş açtı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, A.G.'yi gözaltına alırken, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 TL de ceza uyguladı. 

Olay, gece Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.G., eşinin oturmaya devam ettiği evlerine geldi. İçeri giren A.G., iddiaya göre, bir süre sonra eşiyle tartışınca evdeki tüfekle balkona çıkarak, havaya art arda ateş etti. Silah seslerini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, A.G.'yi sokakta yakaladı. Kelepçe takılan A.G., komşusuyla tartışırken, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince de tepki gösterdi. A.G. ile olay yerine gelen babası da bir süre tartıştı.

TÜFEĞİ ZEMİN KATTA ÇUVALA SAKLAMIŞA.G., havaya ateş ettiği ve sonrasında sakladığı tüfeğin yerini polise söylemedi. A.G.'nin babası, zemin katta bulunan çuvalın altına saklanan tüfeği bularak, polis ekiplerine teslim etti. Tüfeğe polis ekipleri tarafından el koyulurken, A.G. de ekip otosuna bindirildi.4 BİN 50 TL 'KORONAVİRÜS' CEZASI

A.G., ekip otosuna bindirildiği sırada, polislerin verdiği cerrahi maskeyi taktı. A.G. hakkında, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150, maske takmadığı gerekçesiyle de 900 TL olmak üzere toplam 4 bin 50 TL ceza uygulandı. A.G.'ye 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak'tan da idari işlem uygulanacağı belirtildi. 


Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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