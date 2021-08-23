Uzaklaştırma kararı olup kız arkadaşının evini yakan genç tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uzaklaştırma kararı olup kız arkadaşının evini yakan genç tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uzaklaştırma kararı olup kız arkadaşının evini yakan genç tutuklandı Samsun'da eski kız arkadaşının evinden uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ikamete gelip yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uzaklaştırma kararı olup kız arkadaşının evini yakan genç tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da eski kız arkadaşının evinden uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ikamete gelip yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde önceki akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2 katındaki dairede yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Evin yatak odasından çıkan yangında evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi ve eşyalar tamamen yandı.

Ş.A. evinden uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı olan A.A.'nın evi yaktığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Polis A.A.'yı Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi binası önünde yakalayarak gözaltına aldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karsı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen A.A. Samsun Adliyesine sevk edildi. A.A. dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uzaklaştırma kararı olup kız arkadaşının evini yakan genç tutuklandı
Uzaklaştırma kararı olup kız arkadaşının evini yakan genç tutuklandı
Uzaklaştırma kararı olup kız arkadaşının evini yakan genç tutuklandı
Uzaklaştırma kararı olup kız arkadaşının evini yakan genç tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

Düğün eğlencesi hastanede bitti! İkram edilen tavuklu pilav, 31 kişiyi zehirledi
Düğün eğlencesi hastanede bitti! İkram edilen tavuklu pilav, 31 kişiyi zehirledi
İstanbul'da izinsiz pankart astığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest kalan kişi saldırıya uğradı
İstanbul'da izinsiz pankart astığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest kalan kişi saldırıya uğradı
Karısı tarafından sırtından bıçaklanan adam, metrelerce yaralı halde yürüyüp yardım istedi
Karısı tarafından sırtından bıçaklanan adam, metrelerce yaralı halde yürüyüp yardım istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Muslera Arda Turan Erol Bulut Lionel Messi Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Uzaklaştırma kararı olup kız arkadaşının evini yakan genç tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 08:42:51. #1.14#

title