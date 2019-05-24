Uzaklaştırma kararı olan kocasını eve gelince bıçakladı (2)

Uzaklaştırma kararı olan kocasını eve gelince bıçakladı (2)

SERBEST KALDISamsun'da, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Şenol K.'yi bıçaklayan Semanur K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Uzaklaştırma kararı olan kocasını eve gelince bıçakladı (2)

SERBEST KALDI
Samsun'da, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Şenol K.'yi bıçaklayan Semanur K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
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