Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası bıçakladı: Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?
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Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası bıçakladı: Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?

ANTALYA'da, 3 çocuk annesi E.S. (32), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi G.S.'nin (34) kendisini bıçaklayarak yaraladıktan sonra serbest bırakılmasına, "Benim can güvenliğim yok, tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?

Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası bıçakladı: Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?
05.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:23

ANTALYA'da, 3 çocuk annesi E.S. (32), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi G.S.'nin (34) kendisini bıçaklayarak yaraladıktan sonra serbest bırakılmasına, "Benim can güvenliğim yok, tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?" diyerek, tepki gösterdi.  

Antalya'da yaşayan E.S., 2013 yılında G.S. ile evlendi. 2, 5 ve 7 yaşlarında 3 çocuğu olan genç kadın, evliliğinin 6'ncı ayından itibaren eşinden şiddet görmeye başladı. Koca, yaşadıkları ailesine ait evi satınca aile, E.S.'nin annesi S.O.'nun yaşadığı evin alt katına taşındı.

Ancak koca, eşinin babasının banka hesabındaki para ile emekli maaşını aldı. Çift arasında yaşanan kavgaların ardından G.S., evden ayrıldı. Ancak, eşine tehdit mesajları yollamaya başladı. Bir mesajında ise 2 tabancanın olduğu fotoğrafa "Ya geleceksin ya öleceksin" yazdı.BIÇAĞI KALBİNE SAVURDUE.S.'nin şikayeti üzerine G.S. hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı verildi. 30 Haziran Perşembe günü E.S.'nin temizlik yaptığı eve koca, penceredeki teli yırtıp, girdi. 3 çocuğunun gözleri önünde, E.S.'ye bıçakla saldırdı. G.S.'nin bıçağı kalbine doğru savurduğunu gören E.S., can havliyle kaçmak isteyince bıçak sol koluna girdi.BIÇAKLADI, SERBEST BIRAKILDIKadın kanlar içinde kalırken koca, "Benimle barışacaksın" diyerek, tehditlerine devam etti.E.S. de saldırıdan kurtulmak için "Barışacağım" dedi. G.S., bıçağı eşine vererek, "Ben yaptım diyeceksin" dedi. Ardından da evden uzaklaştı. Hastanedeki tedavisinin ardından E.S., eşinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan G.S., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.'EVİ SATIP, KUMAR OYNADI'Evliliğinin 6'ncı ayından itibaren şiddet gördüğünü söyleyen E.S., "Kavgalar sırasında evdeki eşyaları fırlatıyor, kırıyordu. Evimizi satıp, kumarda parayı harcadı. Babasının verdiği parayı ve bankadaki parayı da harcadı. Parayı neden harcadığını sorduğumda, şiddet uyguluyordu. Annemlere zarar verecek, diye susuyordum" dedi.TEHDİT MESAJLARI ATMAYA BAŞLADIBirlikte olmak istemediğini söyleyince tehdit mesajları almaya başladığını söyleyen E.S., "Annemin evinin altına taşındık. Babamın kredi kartından haber vermeden yüklü miktarda para ve emekli maaşını çekmiş. Birlikte olmak istemediğimi söyledim, evden ayrıldı. Ardından bana 'Benimle geleceksin ya benimsin ya da öleceksin, seni bırakmam' şeklinde tehdit mesajları atmaya başladı. İstemiyorum dememe rağmen mesaj atmaya devam etti" diye konuştu.BIÇAKLADI, 'BENİMLE BARIŞACAKSIN' DEDİE.S., olay günü yaşananları ise şöyle anlattı: "Geçen perşembe günü, evde temizlik yapıyordum. Pencereden eve girmiş. Kapıda bir karartı fark ettim, hemen üstüme atladı. Elindeki bıçağı görmedim. Bıçağı bana doğru savurdu, kolumu çekmemle kalbime, doğru gelen bıçak koluma saplandı. Bıçak, 10 santimetre derine girmiş. Kan içinde kalmama rağmen beni bırakmadı. Yatağa oturtup, 'Benimle barışacaksın' demeye başladı."  'ÖLMEMİ Mİ BEKLİYORLAR'Can güvenliği olmadığını ve korktuğunu söyleyen E.S., "Bıçağı elime verdi ve 'Ben yaptım diyeceksin' dedi. Barışacağımı söyleyince, bıraktı. Yoksa öldürecekti. Önce hastaneye gittim ardından şikayetçi oldum. Ama onu hemen serbest bırakmışlar. Benim can güvenliğim yok, korkuyorum, çocuklarım var ne yapacağımı bilemiyorum. Benim ölmemi mi bekliyorlar onu içeriye almak için? Evden dışarı zor çıkıyorum" diye konuştu.'BİZ ÖLÜMÜMÜZÜ DEĞİL ECELİMİZİ BEKLİYORUZ'

E.S.'nin annesi S.O. ise "Camdan girip kızımı bıçakladı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devlet büyüklerine sesleniyorum, bize yardım etsinler. Benim çocuğum öldüğünde mi sahip çıkacaklar? Biz ecelimizi bekliyoruz. Ben pazarda olduğum sırada eve gelip çocuğumu bıçaklayıp, bıçağı da eline tutturmuş. Eve geldim, üç çocuk bana sarılarak ağlamaya başladı, 'Anneanne babam annemi bıçakladı' dediler. Kan kokusundan evin içine giremiyorum. Nerede bu adalet? Biz bu kişinin yargılanmasını istiyoruz. Korkumuzdan uyuyamıyoruz, sokağa çıkamıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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