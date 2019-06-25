Uzakdoğu’da diplomasi trafiği hızlanacak
Seçimlerin geride kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonundan itibaren yoğun bir yurtdışı programına başlayacak.
Seçimlerin geride kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonundan itibaren yoğun bir yurtdışı programına başlayacak. Japonya'daki G-20 Zirvesi'ne katılacak Erdoğan, ardından Çin'de temaslarda bulunacak... Canan Sakarya'nın haberi...
Kaynak: Dunya.com
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, üzerinde milletvekili seçimi mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi
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