Uzakdoğu’da diplomasi trafiği hızlanacak

Seçimlerin geride kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonundan itibaren yoğun bir yurtdışı programına başlayacak.

Uzakdoğu’da diplomasi trafiği hızlanacak

Seçimlerin geride kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonundan itibaren yoğun bir yurtdışı programına başlayacak. Japonya'daki G-20 Zirvesi'ne katılacak Erdoğan, ardından Çin'de temaslarda bulunacak... Canan Sakarya'nın haberi...

Kaynak: Dunya.com

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