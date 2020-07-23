"Uzak Ülke" 1925'te yaşanan mübadeleye ışık tutuyor
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"Uzak Ülke" 1925'te yaşanan mübadeleye ışık tutuyor

Yönetmen ve senarist Erkan Yazıcı, Karadeniz'de 1925'te geçen bir mübadele hikayesini işleyen "Uzak Ülke" filmine ilişkin, "İki öteki insanın hikayesini anlattığımız için doğrudan hikayeyle insanların ilişki kurmasını istedim.

23.07.2020 15:28 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:37

Yönetmen ve senarist Erkan Yazıcı, Karadeniz'de 1925'te geçen bir mübadele hikayesini işleyen "Uzak Ülke" filmine ilişkin, "İki öteki insanın hikayesini anlattığımız için doğrudan hikayeyle insanların ilişki kurmasını istedim. (İzleyicinin) Manzaranın ayartıcılığa kapılıp hikayeden kopmalarından çekindim. Mekan hikayeye hizmet etmeli, onu taşımalı." dedi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "39. İstanbul Film Festivali"nde sinemaseverlerin beğenisine sunulan film, festivalin "Ulusal Yarışma" kategorisinde yarışıyor.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'dan itibaren sinema sektörünün içinde olduğunu belirterek, kısa film ve belgesellerle işe başladığını söyledi.

Edebiyata ilgisinden dolayı senaryo yazmaya başladığını, eğitimini aldıktan sonra ise sinemaya geçtiğini aktaran yönetmen, bir kısa filminin 2012'de destek almasının ardından mübadeleyi anlatan "Uzak Ülke" filminin fikrinin ortaya çıktığını kaydetti.

Erkan Yazıcı, senaryosunu ve yönetmenliğini üstlendiği filmi öncelikle "belgesel" çekmeyi düşündüğünü dile getirerek, "İnsanlar bir süre orada (Karadeniz'de) kampta yaşamış. Ben onun bir belgeselini yapmak istiyordum fakat fikir olgunlaşmaya başladıkça bunun iyi bir sinema filmi olabileceğini düşündüm ve sinopsisi oluşturmaya başladım." diye konuştu.

Üzerinde 3 ay çalıştığı senaryoyu 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderdiğini, 2018'de ise Trabzon'da çekimlere başladıklarını dile getiren Yazıcı, şu bilgileri verdi:

"Kamp dışı çekimlerimizin yanı sıra Of'ta sahilde küçük bir koy vardı, orada bir plato kurduk. Toplam 5 haftada bitirdik filmi. Post prodüksiyonu uzun sürdü çünkü çok titiz çalışmak istedim. Ortaya uzun bir film çıkmıştı. 93 dakikada izliyoruz filmi ama aslında biraz daha uzundu. Hikayeden fedakarlık etmeden olabildiğince makul sınırlara çekmeye çalıştım."

"Mekan hikayeye hizmet etmeli, onu taşımalı"

Yönetmen Yazıcı, Karadeniz'de çok güzel bir manzara bulunduğuna dikkati çekerek, "Bizim platonun kurulduğu sahil de öyle yemyeşil bir yerdeydi ve önümüz denizdi. İsteseydik çok güzel belgeselvari resimler oluşturabilirdik fakat bu hikayeye hizmet etmiyordu. İki öteki insanın hikayesini anlattığımız için doğrudan hikayeyle insanların ilişki kurmasını istedim. (İzleyicinin) Manzaranın ayartıcılığa kapılıp hikayeden kopmalarından çekindim. Mekan hikayeye hizmet etmeli, onu taşımalı. Manzara benim atmosferimi bozabilirdi. Bundan kaçındım. Olabildiğince hikaye ve karakter odaklı bir yaklaşımla çektiğim için manzarayı fazla kullanmak istemedim." ifadelerini kullandı.

"Uzak Ülke" filminin festival izleyicisinin yanı sıra farklı şehir ve salonlarda da insanlarla buluşmasını istediğini vurgulayan Yazıcı, "Bu bir Trabzon filmi. 3 Trabzon filmi yapacağım. Benim bir sinematografim olacaksa bunun ilk 3 filmi Trabzon sineması olacak. Şimdi ikinciyi yazıyorum. İnşallah bu film insanlara ulaşır. Ondan sonra ben de ikinci filmi yapmak için fırsat bulabilirim." değerlendirmesinde bulundu.

"Umudumuz daha geniş kitlelere ulaşabilmek"

Filmde "Binbaşı Osman" karakterini canlandıran başrol uyuncusu Haydar Şişman, Trabzon'un Of' ilçesinde yapılan çekimlerin 5 hafta sürdüğüne işaret etti.

Şişman, mübadele hikayesini işleyen yapımda, iki farklı dünyada yaşayan iki farklı karakterin buluşmasının işlendiğini söyleyerek, şunları aktardı:

"Birinin yeni rejimle yaşadığı bazı sorunlar var. Diğerinin de esasında öyle. Ama Paris'in sorunu tek taraflı değil. Çünkü Yunanistan ile karşılıklı yapılan bir mübadele bu. Batı Trakya'daki Türklerin Anadolu'ya gönderilmesiyle Doğu Karadenizdeki Rumların da gönderilmesi söz konusuydu fakat bunların bir kısmı kaldı. Tamamı gitmedi. Bir kısmı İstanbul'a geldi."

Filmin festival dışında da sinema gösterimlerinde izleyiciyle buluşarak geniş kitlelere ulaşmasının önemine değinen Şişman, "Bu ülkenin tarihinin küçük bir kısmını, çok bilinmeyen geride kalmış bir sayfasını anlattık. İzleyicide nasıl bir karşılığı olacağını göreceğiz." dedi.

"Sahne aralarında sohbet ediyorduk"

Filmin 14 yaşındaki genç oyuncusu Abdurrahman Gönan ise ilk oyunculuk deneyimi olduğunun altını çizerek, "Yönetmen beni buldu. İyi ki de gitmişim. Çok güzel bir deneyim oldu benim için." diye konuştu.

Yapımda "Paris" karakterini canlandıran Gönan, zorlandığı sahneler olduğuna vurgu yaparak, "Ekibimiz güzeldi. Herkesle anlaşıyor, konuşuyordum. Sahne aralarında sohbet ediyorduk. Sahnelere hazırlanırken çok yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Gönan, Binbaşı Osman ile Paris aramda geçen olayların filmde anlatıldığına dikkati çekerek, "Çok heyecanlandım. Bazı yerlerde utandım, bazı yerlerde olmuyor diye sinirlendim ama güzeldi." değerlendirmesini yaptı.

Altın Yazıcı'nın yapımcı olduğu filmin görüntü yönetmenliğini Murat Karabina, kurgusunu Umut Sakallıoğlu, müziklerini ise Burak Beşir üstleniy

Yönetmen koltuğunda Erkan Yazıcı'nın oturduğu, Karadeniz Sahili'nde 1925 yılında geçen filmde, 12 yaşındaki Trabzon Rum'u Paris'in gemiye binmek için bekledikleri kamptan kaçmasıyla gelişen olaylar ve Binbaşı Osman ile arasında yaşananlar anlatılıyor.

"Uzak Ülke" 31. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması'nda ve çeşitli festivallerde de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

'Uzak Ülke' 1925'te yaşanan mübadeleye ışık tutuyor

Kaynak: AA

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