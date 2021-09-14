Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Uzak Şehrin Masalı hangi günler yayınlanıyor? Pazar günü mü Salı günü mü? - Haberler
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Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Uzak Şehrin Masalı hangi günler yayınlanıyor? Pazar günü mü Salı günü mü?

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Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Uzak Şehrin Masalı hangi günler yayınlanıyor? Pazar günü mü Salı günü mü?

Fox TV'nin yeni başlayan dizisi Uzak Şehrin Masalı yeni bölümü hangi günler yayınlanıyor merak edildi. Dizi geçtiğimiz Pazar günü yayınlanmıştı. Fakat bugün yani Salı günü de ekranlara geldi. Bunun ardından izleyiciler, Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Uzak Şehrin Masalı hangi günler yayınlanıyor? Pazar günü mü Salı günü mü? merak etti. İşte detaylar...

Uzak Şehrin Masalı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uzak Şehrin Masalı konusu nedir? Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimler? Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı ne zaman başladı? Uzak Şehrin Masalı oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi hakkında bilgiler sizlerle... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

UZAK ŞEHRİN MASALI YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

Uzak Şehrin Masalı yeni bölümleri her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU NE?

Dizi kaçak bir adam ve güçlü bir kadının yollarının kesişme hikayesini anlatıyor. Buradan başlayan hikaye beklenmedik olaylarla bam başka bir yere gelecek.

UZAK ŞEHRİN MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

O gece Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem, Umay'ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynatır. Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştur. Çocuklarını alıp evi terk eder. Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe'ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay'a sığınır. El ele verip tüm küskünlükleri geride bırakır iki kardeş. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacaklardır. Umay tam hayatına bir çeki düzen verecektir ki karşısına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıkar. Şimdi çocuklarının da kendisinin de kaderi bu tehlikeli adamın ellerindedir…

UZAK ŞEHRİN MASALI OYUNCULARI KİMLER?

  • Aslıhan Güner : Umay Başkomiser
  • Barış Kılıç : Kürşat
  • Timur Acar : Affan
  • Zeynep Eronat : Aliye
  • Begüm Birgören : Sonay

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Haber: Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Uzak Şehrin Masalı hangi günler yayınlanıyor? Pazar günü mü Salı günü mü? - Haberler
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