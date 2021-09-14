Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Uzak Şehrin Masalı hangi günler yayınlanıyor? Pazar günü mü Salı günü mü?

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UZAK ŞEHRİN MASALI YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

Uzak Şehrin Masalı yeni bölümleri her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU NE?

Dizi kaçak bir adam ve güçlü bir kadının yollarının kesişme hikayesini anlatıyor. Buradan başlayan hikaye beklenmedik olaylarla bam başka bir yere gelecek.

UZAK ŞEHRİN MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

O gece Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem, Umay'ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynatır. Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştur. Çocuklarını alıp evi terk eder. Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe'ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay'a sığınır. El ele verip tüm küskünlükleri geride bırakır iki kardeş. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacaklardır. Umay tam hayatına bir çeki düzen verecektir ki karşısına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıkar. Şimdi çocuklarının da kendisinin de kaderi bu tehlikeli adamın ellerindedir…

UZAK ŞEHRİN MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner : Umay Başkomiser

Barış Kılıç : Kürşat

Timur Acar : Affan

Zeynep Eronat : Aliye

Begüm Birgören : Sonay

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