Uzak Şehir Nare öldü mü, diziden ayrıldı mı?

Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Uzak Şehir Nare öldü mü, diziden ayrıldı mı?

UZAK ŞEHİR NARE KİMDİR?

Nare Albora Bulut:

Azem ve Sadakat'in kızı. Boran, Kaya ve Cihan'ın kız kardeşi. Albora'nın sert rüzgarında savrulan bir yaprak sanki Nare. Duygusal yapısını korumaya çalışırken yediği darbelerden koza örmüş kendine. Korunmaya çabalıyor.

UZAK ŞEHİR NARE ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILDI MI?

Nare'nin hastaneye kaldırıldığı ve ailesinin endişeli bekleyişi gözler önüne serildi. Ancak Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusunda yapım ekibinden veya oyuncudan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak dizideki hikâye akışı ve karakterin yaşadığı dramatik olaylar, Nare'nin dizide önemli bir kırılma noktası yaşadığını gösteriyor.

Yeni bölümde Nare, hastanede yoğum bakımda tedavi ediliyor. Zorlu bir sağlık sürecinin beklediği Nare'nin durumu kritik. Ölüp ölmeyeceği henüz belli değil.