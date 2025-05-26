Uzak Şehir'de final öncesi şaşırtan ayrılık! Uzak Şehir dizisinden hangi oyuncu ayrılıyor? SON DAKİKA

Televizyon ekranlarının beğenilen dizilerinden Uzak Şehir'de izleyicileri şaşırtan bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Dizinin önemli karakterlerinden birinin projeye veda edeceği yönündeki söylentiler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından dizinin hayranları " Uzak Şehir'de kim ayrılıyor?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı. İzleyiciler ayrılığın nedenini ve hangi oyuncuyu kapsadığını öğrenmek için detayları yakından takip ediyor. Peki, Uzak Şehir dizisinden ayrılan isim kim ve bu kararın arkasındaki sebep ne? İşte merak edilenler…

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDEN KİM AYRILIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Uzak Şehir dizisinde önemli bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden Özkan'a hayat veren başarılı oyuncu Yunus Eski, projeye veda etmeye hazırlanıyor.

Uzak Şehir dizisinden hangi oyuncu ayrılıyor

Senaryo gereği diziden ayrılacağı kesinleşen Yunus Eski'nin canlandırdığı Özkan karakteri, dizinin başından bu yana Nare'ye duyduğu takıntılı aşkı, çalkantılı ruh hali ve karmaşık hikâyesiyle ön plana çıkmıştı. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde Özkan karakterinin yaşadığı sağlık problemleri ve senaryoda gelinen dramatik kırılma noktası, ayrılığın yolunu açtı. Yunus Eski'nin diziden ayrılığı, Uzak Şehir'in final bölümlerine yaklaşılırken izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

Yunus Eski Uzak Şehir