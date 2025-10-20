Uzak Şehir CANLI izle! 20 Ekim Uzak Şehir, 34. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!

Kanal D'de ekrana gelen Uzak Şehir, yayımlanan tanıtımları ve dikkat çekici görselleriyle kısa sürede izleyicilerin ilgisini toplamayı başardı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı yapım, güçlü performansları ve farklı hikâye kurgusuyla dikkat çekiyor. 20 Ekim akşamı yayınlanacak 34. bölümü canlı izlemek isteyen izleyiciler ise yüksek çözünürlüklü (HD) yayın bağlantılarına yoğun şekilde yöneliyor.

UZAK ŞEHİR CANLI İZLE – 20 EKİM 34. BÖLÜM KANAL D HD YAYINI

Kanada'dan küçük oğlu ile birlikte Mardin'e dönen Alya, hayatının en zor yolculuklarından birine adım atar. Vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmeye kararlı olan Alya, tüm zorluklara rağmen mücadeleden vazgeçmez. Uzak Şehir, güçlü bir kadının azmini, içsel direncini ve duygusal çatışmalarını etkileyici bir dille izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. 20 Ekim'de ekrana gelecek 34. bölüm öncesinde dizi tutkunları, Kanal D canlı yayın bağlantısını merakla araştırıyor.

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı yapım, özgün hikayesi, yüksek prodüksiyon kalitesi ve çarpıcı sahneleriyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Yeni bölümü HD kalitede izlemek isteyenler ise Kanal D yayın linkini araştırıyor.

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın evlilik teklifini reddederek aralarındaki dengeleri tamamen değiştirir. Bu karar, iki taraf arasındaki gerginliği tırmandırırken Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmez ve hukuki süreci başlatır. Alya'nın kararlı tavrı karşısında Sadakat son hamlesini devreye sokar. Ancak bu plan, Alya'nın öfkesini daha da büyütür. Aynı süreçte Demir, Alya'ya bir iş birliği teklifinde bulunur ve onu kendi tarafına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Ben annelerinin yüklerini evlatlarının sırtlarına yüklemem... Tek bir şartla!" sözleriyle dikkat çeken yeni bölümde, Kaya'nın Zerrin'i kaybetme korkusu doruğa ulaşır. Sadakat'i nezarette ziyaret eden Alya, onu köşeye sıkıştırmaya çalışırken Cihan ile karşı karşıya gelir. Boran'ın geleceği merak konusu olurken, onun varlığı Alya ve Cihan arasında yeni bir kırılma yaratır. Sadakat artık sadece Boran'a odaklanmıştır ve gözü hiçbir şeyi görmemektedir. Zerrin'in ise namlunun ucunda olduğu gerilim dolu anlar yaşanacaktır.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Dizinin etkileyici kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor. Her biri karakterlerine kattıkları derinlikle dizinin duygusal yoğunluğunu daha da artırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya ve Cihan'ın boşanma kararına rağmen birbirlerinden kopamaması, Sadakat'in sabrını taşırır. Alya'yı oğlundan ve konaktan uzaklaştırmak isteyen Sadakat, acımasız bir plan yapar. Alya'nın hastalarından birini hedef alarak onu suçlu konumuna düşürecek bir kumpas kurar.

Diğer yandan Ecmel, Cihan'ın koyduğu kuralları hiçe sayar ve yasa dışı işlerine devam eder. Babasının karanlık yüzünü bilmeyen Şahin ise kendini bu kirli düzenin içinde bulur. Cihan gerçeği fark ettiğinde Şahin'i sert bir dille uyarır: "Ya Albora'sın, ya karanlık tarafın adamı."

Zerrin ile Kaya'nın hastanede karşılaşması ise Demir için kabusa dönüşür. Kaya'nın bebekten haberdar olma ihtimali Demir'i çılgına çevirirken, Zerrin'in ortadan kaybolması herkesin gözünü Kaya'ya çevirir. Zerrin'i bulmak için Ecmel ve Demir konağa baskın yaptığında karşılaştıkları gerçek, ikisini de şoke eder.

Sadakat'in planı başarıya ulaşır ve Alya'nın üzerine atılan suçla birlikte polis konağa gelir. Artık adalet terazisi harekete geçmiştir. Ancak bu kez suçlu ile masum arasındaki çizgiyi kim belirleyecektir?

UZAK ŞEHİR UYARLAMA MI?

Evet, Uzak Şehir, Lübnan yapımı popüler dizi "Al Hayba"'nın Türk televizyonlarına uyarlanmış versiyonudur. Türk izleyicisinin kültürel yapısına uygun şekilde yeniden kurgulanan dizi, özgün dokunuşları ve yerel anlatımıyla farklı bir atmosfer sunmaktadır.