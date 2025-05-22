Uzak Şehir boykot mu?

Uzak Şehir boykot mu?
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Uzak Şehir boykot iddiaları, sosyal medyada gündem oldu. Dizinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın, sosyal medya hesaplarından Coca-Cola markasıyla ilgili reklam içerikleri paylaşması, geniş çaplı tepkilere yol açtı. Özellikle Coca-Cola'nın, İsrail ile ticari ilişkileri nedeniyle boykot listelerinde yer alması, izleyici tepkilerini artırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Uzak Şehir boykot mu ediliyor?" ve "Ozan Akbaba, Sinem Ünsal neden tepki çekti?" sorularına yanıt ararken, dizinin geleceği hakkında da çeşitli yorumlar yapılmaya başlandı. Peki, Uzak Şehir dizisine neden boykot çağrısı yapılıyor? İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR BOYKUT MU?

Coca-Cola markası, İsrail ile olan ticari ilişkileri nedeniyle hem Türkiye'de hem de dünya genelinde birçok kişi tarafından boykot edilmektedir. Bu nedenle, ünlü isimlerin bu marka ile iş birliği yapması, "duyarsızlık" olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumu "soykırım devam ederken ticari çıkar uğruna sessizlik" şeklinde değerlendirdi.

Uzak Şehir boykot mu?

Uzak Şehir boykot mu?

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