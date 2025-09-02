Uzak Şehir Bora ölmedi mi, Boran Albora yaşıyor mu? Uzak Şehir 2. sezon mezardaki kim?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, uzun süredir beklenen yeni sezon fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümlere dair ipuçları veren tanıtım, dizinin takipçilerini heyecanlandırdı. Alya ile Cihan'ın aşklarını itiraf etmesinin ardından bu durumu Boran'a açıklamak üzere mezarlığa gitmeleriyle başlayan sahneler dikkat çekti. Ancak karşılaştıkları gizemli bir kadının sözleri, seyirciye büyük bir sürpriz hazırlıyor. "Boran gerçekten öldü mü?" sorusu fragmana damga vurdu.

SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Kaya'nın Nadim ile geçirdiği kaza herkesi derinden yaralamış, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanmıştı. Babasına yapılanların ardından öfkesine yenilen Demir, hesap sormak için Cihan'ın karşısına çıkmış ve düşmanlıklarının bitmeyeceğini sert sözlerle dile getirmişti. Öte yandan Nare ve Şahin, tüm engelleri aşıp evlenmeye karar vermişti. Ancak gizlice çıktıkları bu yolculukta karşılarına çıkan sürpriz bir kişi, mutluluklarını ve tüm hikâyeyi altüst edecek gibiydi.

BORAN ÖLMEDİ Mİ?

Cihan ile Alya, Boran'ın mezarı başında el ele konuşmaya hazırlanırken, yanlarına çiçeklerle gelen bir kadın ortaya çıktı. Kadının "Burada Boran Albora değil, benim eşim yatıyor" sözleri ikiliyi derin bir şaşkınlığa sürükledi. Boran'ın akıbeti ve olayların hangi yöne evrileceği ise yeni bölümlerde izleyiciyle buluşacak.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON TARİHİ

Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, 15 Eylül'de yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor.

YENİ SEZONDA HEYECAN DORUKTA

Ekranların merakla beklenen yapımları arasında yer alan Uzak Şehir, ikinci sezon için gün sayıyor. Oyuncu kadrosu arasında bulunan Sinem Ünsal, Alper Çankaya ve Sahra Şaş, yaptıkları eğlenceli paylaşımlarla heyecanı artırıyor. AyNa Yapım imzası taşıyan dizinin çekimleri Mardin'de sürerken, hikâyede izleyicileri şaşırtacak yeni gelişmeler de kapıda.