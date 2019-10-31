"Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor" projesi

31.10.2019 17:16

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesince, İçişleri Bakanlığının himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının da desteğiyle "Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor" adlı proje hayata geçirildi.

Hayata geçirilen proje ile uzak köy okullarındaki öğrencilerin, spor tesisleriyle buluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında Trabzon'un merkeze uzak ilçelerinde yaşayan çocuklara ulaşan dernek yöneticileri, ilk etapta Tonya ilçesinden kent merkezine getirdikleri 25 çocuğa, sabah saatlerinde bir alışveriş merkezinde buz pateni yaptırdı.

Ardından, Şenol Güneş Spor kompleksini ziyaret etme fırsatı bulan öğrenciler, Beşirli Spor kompleksinde de tenis oynayarak, spor tesislerini gezdi.

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerini de ziyaret eden öğrenciler, antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla da bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen yemekte öğrencilerle bir araya gelen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da öğrencilerle bir süre sohbet etti.

TSYD Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Kılıç ve projeyi destekleyen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ile dernek yöneticilerine, bu anlamlı proje için takdirlerini bildiren Vali Ustaoğlu, sosyal sorumluluk bilinci taşımalarından dolayı da teşekkür etti.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Kılıç da projedeki öncelikli hedef grubun, başarılı, yetim-öksüz ya da ailelerinin maddi durumu iyi olmayan öğrenciler olduğunu belirterek, büyük önem verdikleri projenin çocukları olduğu kadar kendilerini de heyecanlandırdığını, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de düzenleneceğini ifade etti.

Programa, TSYD Trabzon Şubesi yöneticileri İpek Cansel Şahin, Gökmen Şahin ve Yunus Emre Sel'in yanı sıra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile öğretmenler de katıldı.

Programı sonunda, Vali Ustaoğlu ve katılımcılar tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Projenin devamında, Şalpazarı, Yomra ve Düzköy ilçelerinden 25'er kişilik 3 grubun daha Trabzon'da benzer şekilde ağırlanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA