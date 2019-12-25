25.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:34

İçişleri Bakanlığı himayesinde TSYD Trabzon Şubesi tarafından gerçekleştirilen "Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleri ile buluşuyor" projesi sona erdi.

Yaklaşık 4 ay süren proje kapsamında Trabzon'da Tonya Hoşarlı, Şalpazarı Doğancı, Düzköy Aykut Lütfü Ofluoğlu ve Yomra Oymalıtepe İlkokulundan toplam 100 öğrenciye kentteki spor tesisleri gezdirildi.

Ağırlıklı spor malzemelerinden oluşan çeşitli hediyeler verilen öğrenciler, kentte eğlence merkezlerinde neşeli anlar geçirdi.

Projenin son aşamasında Yomra İlçesine bağlı Oymalıtepe İlkokulu öğrencileri kent merkezine getirildi.

Önce Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne götürülen çocuklar, burada Trabzonsporlu teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Hayranı oldukları futbolcularla fotoğraf çektiren çocuklar, ardından alışveriş merkezine gitti, burada buz pateni yaparak heyecanlı anlar yaşadı. Aynı yerdeki eğlence merkezine giden çocuklar, neşeli saatler geçirdi.

Türkiye'nin en büyük tesislerinden olan ve içinde 12 açık, 3 kapalı tenis kortu, spor salonu, antrenman ve fitnes salonlarının bulunduğu Beşirli Spor Kompleksi'ni de gezen çocuklara burada bazı branşlarla ilgili bilgiler aktarıldı.

Kendilerine spor kıyafetleri ve satranç takımlarının da bulunduğu hediyeleri verilen öğrenciler, daha sonra kendileri için düzenlenen yemeğe de katıldı.

"Amacımız, akranlarının gördüğü, gezdiği yerleri bilmeyen, buralara ulaşamayan başarılı çocuklara dokunmak, ufuklarını açmaktı." diyen TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, "Öğrencilerimizin keyifli, unutamayacakları günler geçirmesi amacıyla 'Yeter ki çocuklar gülsün' diye yola çıktık. Sporla, eğlence merkezleriyle, Trabzonsporlu teknik adam ve futbolcularla buluşmalarını sağladık, gezdirdik. Bu anlamlı projemizde bize desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Valimiz İsmail Ustaoğlu'na ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, bundan sonra şube olarak çocuklara yönelik yeni projeler hazırladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA