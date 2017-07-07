Uzak Doğu Ülkelerinin Gözdesi Türk Çeliği

Ocak-Haziran 2017 ihracatında en büyük payı 3 milyon tonla AB ülkeleri üstlendi. Söz konusunda dönemde en dikkat çekici artış ise Singapur, Hong Kong, Malezya ve Endonezya'nın başı çektiği Uzak Doğu ülkelerinden geldi. Bu bölgeye yapılan miktar bazındaki ihracat yüzde 612 artışla 770 bin tona ulaştı ve en önemli ihracat pazarlarından olan Kuzey Afrika'yı geride bıraktı. Türk çelik sektörünün Haziran ayındaki ihracatı ise miktarda 1,4 milyon ton, değerde 904 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi verilerine göre; Türkiye'nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 9,7 milyon tona ulaşırken sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 31 artışla 5,8 milyar dolara yükseldi.

Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye'nin 2017 yılının ilk yarısındaki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 10,1 milyon ton, değer bazında ise 6,8 milyar dolar oldu.

İLK YARININ LİDERİ AB ÜLKELERİ…

2017 yılının Ocak-Haziran dönemi rakamlarına göre; Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 85 artış ile 3 milyon tona ulaştı. Avrupa Birliği bu dönemde, bölgeler arasındaki liderliğini sürdürdü. Avrupa Birliği'ni 2,2 milyon tonla Ortadoğu, 1,4 milyon tonla Kuzey Amerika ülkeleri ve 770 bin tonla Uzak Doğu ülkeleri izledi. Söz konusu dönemde Singapur, Hong Kong, Malezya ve Endonezya'nın başı çektiği Uzak Doğu ülkelerine yapılan miktar bazındaki ihracat yüzde 612 artışla 770 bin tona ulaştı. Türk çelik sektörünün en önemli pazarları arasında yer alan Kuzey Afrika ülkelerine ihracat ise 700 bin ton olarak gerçekleşti.

Çelik sektörünün yılın ilk yarısında miktar bazında ihracatta en fazla artış yakaladığı ülkeler; Singapur, İtalya, İspanya, Hong Kong ve İngiltere olarak sıralandı.

İNŞAAT ÇELİĞİ İÇ PİYASAYA YÖNELDİ, İHRACAT DÜŞTÜ…

Ocak-Haziran döneminde en çok ihraç edilen çelik ürünleri sıralamasında ilk sırayı yüzde 15'lik azalışla 3,2 milyon tona düşen inşaat çeliği aldı. İnşaat çeliği ihracatındaki düşüşte, referandum sonrası ertelenen talebe yetişmek için firmaların ürünlerini iç piyasaya yönlendirmeleri etkili oldu. İlk yarıda inşaat çeliği ihracatını; 1,4 milyon tonla yassı sıcak, 951 bin tonla dikişli boru, 780 bin ton ile filmaşin ve 737 bin tonla profil izledi.

ÇELİK İHRACATI HAZİRAN'DA 1,4 MİLYON TON OLDU…

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre; 2017 yılı Haziran ayı ihracatı miktar bazında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 düşüş ile 1,4 milyon ton oldu. Değerde ise geçen yılki seviyesini koruyarak 904 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türk çelik sektörünün ilk yarı ihracat rakamlarını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, "Yılın ilk yarısını miktarda yüzde 16, değerde yüzde 31 artışla geride bırakıyor olmaktan dolayı son derece memnunuz. Tüm firmalarımız azimle ve kararlılıkla kayıpların telafisi için çalışıyor. Özellikle önemli ihracat pazarlarımız olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'ndeki (MENA Bölgesi) sorunlar nedeniyle yeni pazarlara odaklandık. Bunun sonucunda Singapur, Hong Kong, Malezya ve Endonezya'nın başı çektiği Uzak Doğu ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatta önemli artış yaşadık. Bu bölgeye ihracatımız miktar bazında yüzde 612 artışla 770 bin tona ulaştı ve sektörümüzün en önemli pazarları arasında yer alan Kuzey Afrika ülkelerini geride bıraktı" diye konuştu.