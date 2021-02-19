Uzak Doğu sporlarının 60 yaşındaki deneyimli ismi, sporcu yetiştirmeyi sürdürüyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Uzak Doğu sporlarına yönelik eğitim veren 60 yaşındaki Özcan Mermer, ilerleyen yaşına rağmen milli takımlara sporcu yetiştirmeye devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Uzak Doğu sporlarına yönelik eğitim veren 60 yaşındaki Özcan Mermer, ilerleyen yaşına rağmen milli takımlara sporcu yetiştirmeye devam ediyor.

Çocukluğunda kendi imkanıyla yaptığı kum torbasıyla dövüş sporlarına başlayan Özcan Mermer, binbir zorlukla öğrendiği Uzak Doğu branşlarında kendisini geliştirdi.

Tekvando, kick boks ve hapkido gibi spor dallarında hem antrenörlük hem de hakemlik yapan Mermer, 36 yıldır eğitim verdiği salonunda gençleri sporla buluşturuyor, yetenekli olanları milli takıma kazandırıyor.

Zamanında kendi yaşıtlarına Uzak Doğu sporlarının inceliklerini öğreten Mermer, şimdi de onların torunlarına aynı heyecanla eğitim vermeyi sürdürüyor.

Mermer: "Güçlü olmam gerektiğine inandım"

Türkiye Kick Boks Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Özcan Mermer, AA muhabirine, 1973 yılından bu yana profesyonel olarak Uzak Doğu sporlarıyla ilgilendiğini, Türkiye Tekvando Federasyonunun da kurucu üyeliğini yaptığını söyledi.

Çok yönlü yapısı olan kick boksun topluma doğru tanıtılması için çalıştığını anlatan Mermer, dövüş sporlarına 11 yaşında kendi imkanlarıyla yaptığı kum torbasıyla başladığını aktardı.

Mermer, "Çocukluğumda adaletli olmak anlamında, güçlü olmam gerektiğine inandım. Talaşla kumu karıştırarak naylonun içine koydum. Ondan sonra onu çuvala sardım ve ince uzun bir torbam olmuştu. O torbayı da evin kirişine taktım. Kendi kum torbamı üretip, orada boks yapmaya çalışıyordum. 1973'te judo ve tekvandoyla tanıştım. Türkiye Tekvando Federasyonunda 7. dan seviyesinde, dünya federasyonunda da 6. dan seviyesinde hocayım. Tekvando branşında milli hakemim, kick boksta da milli antrenörüm." diye konuştu.

Çok zor öğrendiği dövüş sporlarını insanlara göstermeye çalıştığını ve 1981'de "En teknik sporcu" seçildiğini aktaran Mermer, kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğu sporcuları milli takımlar için yetiştirdiğini anlattı.

"Çalıştığım arkadaşlarımın torunları geliyor artık bana"

Faklı meslek gruplarından insanlara ders verdiğini dile getiren Mermer, "Amaç çok fazla sporcuya hitap edebilmek. Şampiyon sporcular az çıkar ama halka hitap edebilmek, istediğim bir şey. 60 yaşında bir sporcu kolay kolay derse girmez, ben derslerime girerim. Çalıştığım arkadaşlarımın torunları geliyor artık bana. Hala bu yaşımda antrenmanlara girerek doğruyu sunmak amacıyla sporculara bir şeyler vermeye çok özen gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

İşini severek yaptığını, yaşına rağmen spora devam ettiğini görenlerin kendisine şaşırdığını anlatan Mermer, müziğe de özel ilgi duyduğunu ve zaman zaman bağlama çaldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş